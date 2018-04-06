Украина намерена направить в РФ новых дипломатов вместо высланных

КИЕВ, 6 апр — РИА Новости Украина. Украина желает направить в российский Ростов-на-Дону новых дипломатов вместо высланных оттуда ранее сотрудников украинского консульства. Об этом в эфире "5 канала" сообщила вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Иванна Климпуш-Цинцадзе.

"Мы будем подавать свои предложения относительно того, чтобы направить своих консулов в Ростов-на-Дону. Мы с вами понимаем, что у нас есть необходимость в том, чтобы наши консулы присутствовали в Ростове. Для нас важно защищать граждан, которые находятся в тюрьмах РФ или просто находятся на территории РФ", — заявила она.

На вопрос о том, как Киев отреагирует на просьбу Москвы вернуть в Украину такое же количество российских дипломатов, Климпуш-Цинцадзе указала, что это "может быть самым простым сценарием, который Киев может спроектировать" и добавила, что властям следует оценить подобную возможность. Она подчеркнула, что Украина в этом вопросе будет действовать в сотрудничестве с западными партнерами.

Напомним, двенадцать из тринадцати высланных из Украины российских дипломатов попали в базу данных скандально известного сайта "Миротворец".