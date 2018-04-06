Конституционный суд занялся снятием неприкосновенности с нардепов

КИЕВ, 6 апр — РИА Новости Украина. Конституционный суд Украины назначил рассмотрение законопроекта об отмене депутатской неприкосновенности на 11 апреля. Об этом говорится в повестке дня заседаний КСУ.

Рада в октябре 2017 года направила два законопроекта об отмене депутатской неприкосновенности на экспертизу в Конституционный суд. Автором одного из документов является президент Петр Порошенко. На сегодняшний день для того, чтобы привлечь депутата Рады к уголовной ответственности нужно согласие парламента, при этом, чтобы поставить вопрос на голосование нужно соблюсти ряд процедур, что затягивает процесс и часто депутаты за это время успевают скрыться за рубежом.

Начало заседания КСУ назначено на 11:00. Суд рассмотрит обращение Верховной Рады и предоставит заключение, соответствует ли законопроект №6773 об отмене депутатской неприкосновенности требованиям статей 157 и 158 Конституции Украины.

На следующий день, 12 апреля, Конституционный суд запланировал рассмотреть аналогичное обращение парламентариев относительно законопроекта №7203.

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Порошенко в своем законопроекте предлагает исключить норму, в соответствии с которой депутаты не могут быть без согласия Верховной Рады привлечены к уголовной ответственности, задержаны либо арестованы. При этом депутаты, как и раньше, не будут нести юридическую ответственность за результаты голосования или высказывания в парламенте, за исключением ответственности за оскорбление и клевету.

Второй законопроект о лишении неприкосновенности на экспертизу в КС предложила группа депутатов, документ предусматривает отмену неприкосновенности сразу же после вступления закона в силу.

Депутатская и судейская неприкосновенность закреплены в Конституции Украины. Внесение изменений в основной закон требует длительной процедуры. Для этого вначале Рада направляет проект в Конституционный суд, который предоставляет заключение о конституционности таких изменений, после этого, в случае позитивного заключения КС, Рада может принять законопроект в первом чтении, для этого нужно минимум 226 голосов. На следующей сессии парламент не менее чем 300 голосами может принять закон в целом.