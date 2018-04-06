В ЛНР пояснили, почему Киев стал "окончательно чужим" для Донбасса

КИЕВ, 6 апр — РИА Новости Украина. Исполняющий обязанности главы самопровозглашенной ЛНР Леонид Пасечник считает, что смена власти в Киеве в 2014 году и "расцвет неонацизма" сделали столицу Украины "окончательно чужим" для жителей Донбасса, сообщает РИА Новости.

"Чтобы понять, почему мы сделали такой выбор, достаточно оглянуться назад. Более двух десятилетий народ Донбасса надеялся, что государство защитит их права, но был вынужден терпеть несправедливость. А государственный переворот 2014 года, устроенный новым киевским режимом, расцвет неонацизма в жестокой радикальной форме показали, что Украина окончательно стала для нас чужой", — говорится в заявлении Пасечника в связи с четвертой годовщиной захвата здания СБУ в Луганске в 2014 году, опубликованном на его сайте.

По его словам, весной 2014 года жители Донбасса поняли, что нужно бороться за свои права, а день взятия митингующими здания СБУ в Луганске стал символом "борьбы и настоящего народного единства".

Пасечник заявил, что при захвате здания в руках митингующих не было никакого оружия.

Шестого апреля 2014 года митингующие в Луганске захватили здание Службы безопасности Украины, выдвинув правительству Украины ряд требований, в том числе освобождения политзаключенных и расширения полномочий регионов.

По последним данным ООН, жертвами конфликта в Донбассе стали более 10 300 человек.