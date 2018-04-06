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    В ЛНР пояснили, почему Киев стал "окончательно чужим" для Донбасса

    (обновлено: )40950
    По словам Леонида Пасечника, весной 2014 года жители Донбасса поняли, что нужно бороться за свои права, а день взятия митингующими здания СБУ в Луганске стал символом "борьбы и настоящего народного единства".
    Леонид Пасечник
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 6 апр — РИА Новости Украина. Исполняющий обязанности главы самопровозглашенной ЛНР Леонид Пасечник считает, что смена власти в Киеве в 2014 году и "расцвет неонацизма" сделали столицу Украины "окончательно чужим" для жителей Донбасса, сообщает РИА Новости.

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    "Чтобы понять, почему мы сделали такой выбор, достаточно оглянуться назад. Более двух десятилетий народ Донбасса надеялся, что государство защитит их права, но был вынужден терпеть несправедливость. А государственный переворот 2014 года, устроенный новым киевским режимом, расцвет неонацизма в жестокой радикальной форме показали, что Украина окончательно стала для нас чужой", — говорится в заявлении Пасечника в связи с четвертой годовщиной захвата здания СБУ в Луганске в 2014 году, опубликованном на его сайте.

    По его словам, весной 2014 года жители Донбасса поняли, что нужно бороться за свои права, а день взятия митингующими здания СБУ в Луганске стал символом "борьбы и настоящего народного единства".

    Пасечник заявил, что при захвате здания в руках митингующих не было никакого оружия.

    Шестого апреля 2014 года митингующие в Луганске захватили здание Службы безопасности Украины, выдвинув правительству Украины ряд требований, в том числе освобождения политзаключенных и расширения полномочий регионов.

    По последним данным ООН, жертвами конфликта в Донбассе стали более 10 300 человек.

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