Лайт-версия заседания Рады: "допрос" правительства и закон об образовании

КИЕВ, 6 апр —РИА Новости Украина. В пятницу, 6 апреля, состоится очередное пленарное заседание восьмой сессии Верховной Рады восьмого созыва.

Согласно повестке дня, обнародованной на официальном сайте Верховной Рады, народные депутаты с 10.00 до 11.00 посвятят традиционному для пятничных заседаний "часу вопросов правительству". После этого состоится объявление депутатских запросов.

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Перед разделом "Разное", которого большая часть нардепов обычно не дожидается, парламент рассмотрит в первом чтении два законопроекта: "О внесении изменения в статью 44 Закона Украины "О высшем образовании"" и "О внесении изменений в некоторые законодательные акты по обеспечению гарантий повышения спортивного мастерства молодежи".

Отметим, что ст. 44 закона об образовании касается "условий приема на обучение в учреждения высшего образования".

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После заседания в пятницу Рада уйдет на "пасхальные каникулы".