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    Лайт-версия заседания Рады: "допрос" правительства и закон об образовании

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    Народные депутаты с 10.00 до 11.00 посвятят традиционному для пятничных заседаний "часу вопросов правительству". Согласно повестке дня, Раде также предстоит рассмотреть два законопроекта.
    Заседание Верховной Рады. Архивное фото
    RIA News Евгений Котенко | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 6 апр —РИА Новости Украина. В пятницу, 6 апреля, состоится очередное пленарное заседание восьмой сессии Верховной Рады восьмого созыва.

    Верховная Рада Украины
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
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    Согласно повестке дня, обнародованной на официальном сайте Верховной Рады, народные депутаты с 10.00 до 11.00 посвятят традиционному для пятничных заседаний "часу вопросов правительству". После этого состоится объявление депутатских запросов. 

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    Перед разделом "Разное", которого большая часть нардепов обычно не дожидается, парламент рассмотрит в первом чтении два законопроекта: "О внесении изменения в статью 44 Закона Украины "О высшем образовании"" и "О внесении изменений в некоторые законодательные акты по обеспечению гарантий повышения спортивного мастерства молодежи". 

    Отметим, что ст. 44 закона об образовании касается "условий приема на обучение в учреждения высшего образования".

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    После заседания в пятницу Рада уйдет на "пасхальные каникулы". 

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