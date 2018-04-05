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    Политика

    Активисты показали развлечения депутатов в Раде

    Тема:

    Политический кризис: страна в тупике (162)

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    По словам активистов, кто-то из народных депутатов на заседании парламента играет в шахматы, кто-то читает новости, другие листают ленту новостей.
    В соцсетях показали, чем занимаются депутаты в Раде
    Facebook Civic movement "Chesno"

    КИЕВ, 5 апр — РИА Новости Украина. Активисты общественного движения "Честно" разместили в Facebook фото занятий нардепов во время заседания парламента. Серию снимков общественники озаглавили "Развлечения депутатов в Верховной Раде". 

    Смотрите также: Десятка народных депутатов-прогульщиков заседаний Верховной Рады Украины

    "Развлечения депутатов в Верховной Раде. Кто-то играет в шахматы, кто-то читает новости, другие листают ленту новостей", — подписали фото нардепов в сети.

    Facebook Civic movement "Chesno"
    В соцсетях показали, чем занимаются депутаты в Раде

    Ранее Комитет избирателей Украины (КИУ) проанализировал работу депутатов в Верховной Раде и составил рейтинг их законодательной активности.

    Facebook Civic movement "Chesno"
    В соцсетях показали, чем занимаются депутаты в Раде

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