Активисты показали развлечения депутатов в Раде

КИЕВ, 5 апр — РИА Новости Украина. Активисты общественного движения "Честно" разместили в Facebook фото занятий нардепов во время заседания парламента. Серию снимков общественники озаглавили "Развлечения депутатов в Верховной Раде".

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"Развлечения депутатов в Верховной Раде. Кто-то играет в шахматы, кто-то читает новости, другие листают ленту новостей", — подписали фото нардепов в сети.

Facebook Civic movement "Chesno" В соцсетях показали, чем занимаются депутаты в Раде

Ранее Комитет избирателей Украины (КИУ) проанализировал работу депутатов в Верховной Раде и составил рейтинг их законодательной активности.