США передадут Украине снайперское оборудование - американский сенатор

КИЕВ, 5 апр — РИА Новости Украина. Сенатор США Роберт Портман заявил, что в США приняли решение предоставить украинской армии партию снайперского оборудования.

"В прошлом месяце большинство из убитых (украинских — ред.) солдат были в большинстве жертвами, вероятно, снайперского огня. И одно из изменений в законодательстве США, и одно из решений администрации, принятое только за последний месяц, заключается в том, чтобы обеспечить снайперский пакет для украинской армии, чтобы она имела возможность отвечать на снайперский огонь", — цитирует Портмана УНИАН.

В этой связи он отметил, что это является конкретным примером поддержки Соединенными Штатами Украины.

Палата представителей конгресса США в марте приняла бюджет до 30 сентября 2018 года, когда заканчивается текущий финансовый год. По данным посольства Украины в Вашингтоне, в нем увеличены расходы на поддержку Украины. В частности, общий объем помощи Украине предусмотрен в объеме 620,7 миллиона долларов, включая 200 миллионов — на военно-техническую помощь. Президент США Дональд Трамп объявил, что подписал бюджет.

Ранее администрация США уже одобрила поставки Киеву оружия, включая переносные противотанковые ракетные комплексы Javelin. Президент Украины Петр Порошенко сообщил, что Киев рассчитывает получить оружие от США в 2018 году.