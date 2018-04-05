Савченко вывезут из СИЗО для психофизиологической экспертизы

КИЕВ, 5 апр — РИА Новости Украина. Арестованная народная депутат Надежда Савченко в четверг должна пройти психофизиологическую экспертизу, сообщается на ее странице в Facebook.

К 10:00 5 апреля Надежду Савченко должны доставить в Киевский научно-исследовательский институт судебных экспертиз для проведения психофизиологической экспертизы с применением полиграфа.

"Надежду Савченко должны доставить в КНИИСЭ (Киевский научно-исследовательский институт судебных экспертиз) по адресу Смоленская, 6 для проведения психофизиологической экспертизы с применением полиграфа. Адвокаты до сих пор не получили материалы следствия для ознакомления, поэтому не могут ни проконтролировать, ни сформулировать вопросы для объективного исследования. Весь этот процесс является политическим преследованием Надежды Савченко за ее деятельность как народного депутата, главы политической партии, государственника", — сказано в сообщении.