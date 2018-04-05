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    Политика

    Порошенко наградил американского сенатора

    (обновлено: )15902
    Петр Порошенко отметил личные усилия Роберта Портмана в вопросах предоставления Украине военной помощи, в том числе оборонительных вооружений, а также введения санкций "в связи с агрессивными действиями России".
    Петр Порошенко наградил американского сенатора Роберта Портмана
    president.gov.ua

    КИЕВ, 5 апр — РИА Новости Украина. Президент Петр Порошенко наградил американского сенатора Роберта Портмана орденом "За заслуги" III степени, сообщила пресс-служба главы государства.

    Высокую награду "за весомый личный вклад в укрепление украинско-американского межгосударственного сотрудничества, отстаивание государственного суверенитета и территориальной целостности Украины" он получил во время встречи, которая состоялась в Администрации президента.

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    РИА Новости Украина
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    "Порошенко выразил признательность за твердую двухпартийную поддержку Украины со стороны Сената США и активную и последовательную работу в этом направлении Сенатского украинского Кокуса, сопредседателем которого является сенатор Портман. Петр Порошенко отметил личные усилия Роберта Портмана в вопросах предоставления Украине военной помощи, в том числе оборонительных вооружений, а также введения санкций в связи с агрессивными действиями России", — говорится в сообщении.

    Стороны также обсудили ситуацию на востоке Украины, необходимость сохранения санкционного давления на Россию с целью прекращения "вооруженных провокаций и эскалации напряженности", а также опасность проекта "Северный поток — 2".

    Ранее сообщалось, что в начале мая в Украину прибудет группа специалистов береговой охраны США для детализации и, как ожидается, подписания контракта о передаче двух патрульных катеров типа Island. 

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