КИЕВ, 5 апр — РИА Новости Украина. Президент Петр Порошенко наградил американского сенатора Роберта Портмана орденом "За заслуги" III степени, сообщила пресс-служба главы государства.

Высокую награду "за весомый личный вклад в укрепление украинско-американского межгосударственного сотрудничества, отстаивание государственного суверенитета и территориальной целостности Украины" он получил во время встречи, которая состоялась в Администрации президента.

"Порошенко выразил признательность за твердую двухпартийную поддержку Украины со стороны Сената США и активную и последовательную работу в этом направлении Сенатского украинского Кокуса, сопредседателем которого является сенатор Портман. Петр Порошенко отметил личные усилия Роберта Портмана в вопросах предоставления Украине военной помощи, в том числе оборонительных вооружений, а также введения санкций в связи с агрессивными действиями России", — говорится в сообщении.

Стороны также обсудили ситуацию на востоке Украины, необходимость сохранения санкционного давления на Россию с целью прекращения "вооруженных провокаций и эскалации напряженности", а также опасность проекта "Северный поток — 2".

Ранее сообщалось, что в начале мая в Украину прибудет группа специалистов береговой охраны США для детализации и, как ожидается, подписания контракта о передаче двух патрульных катеров типа Island.