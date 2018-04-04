СБУ "раскрыла" первоапрельскую шутку – СМИ

КИЕВ, 4 апр — РИА Новости Украина. "Преступление" с поджогом польского туристического автобуса во Львове, о раскрытии которого накануне отчитался глава Службы безопасности Украины Василий Грицак, оказалось первоапрельской шуткой, утверждает журналист Дмитрий Хилюк в своей статье на сайте "УНИАН".

По информации агентства, никакого поджога туристического автобуса во Львове на самом деле не было.

"В СМИ и соцсетях обнародована информация о том, что якобы 01.04.2018 г.около 2.00 возле Стрыйского автовокзала неизвестные лица подожгли польский автобус и оклеили его красно-черными листовками… Никаких подобных обращений в подразделения Главного управления Национальной полиции во Львовской области не поступало", — цитирует агентство ответ львовской полиции на свой запрос.

Такой же ответ был получен и в территориальном подразделении ГСЧС, утверждает Хилюк. Кроме того, он обращает внимание на то, что никакой реакции польских дипломатов, которая всегда есть в подобных случаях, не последовало.

После того, как журналисты агентства начали задавать уточняющие вопросы СБУ, версии спецслужбы начали меняться.

"Униан в тот же день (3 апреля после выступления Грицака в Одессе – Ред.) уточнил в пресс-службе СБУ, о каком именно автобусе идет речь. Однако, по версии пресс-службы, поджога 1 апреля уже не было, но он "готовился теми, кого задержали за подрыв мемориала".