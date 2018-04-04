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    Политика

    Сытник рассказал о коррупции в оборонной сфере

    (обновлено: )11321
    Как заявил Артем Сытник во время выступления в Верховной Раде, НАБУ не хватает ресурсов, чтобы максимальное внимание уделить оборонному сектору.
    Артем Сытник
    Украинское фото

    КИЕВ, 4 апр — РИА Новости Украина. НАБУ не хватает ресурсов, чтобы максимальное внимание уделить оборонному сектору. Об этом в среду, 4 апреля, заявил глава ведомства во время выступления в Верховной Раде.

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    "Если кто-то сейчас скажет в этом зале, что там нет коррупции, то это будет ложь. И мы этим занимаемся… Каждое дело по оборонному сектору сопровождается комментариями, мы разваливаем государство, разваливаем оборонный сектор", — сказал он.

    По словам Сытника, это объясняется желанием причастных к коррупции скрыть преступления.

    "На самом деле, это манипуляция, цель которой, скрыть те коррупционные схемы, которые там существуют", — сказал он.

    Ранее глава Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назар Холодницкий заявил, что Антикоррупционный суд не сможет заработать в Украине в этом году.

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