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    Политика

    Тимошенко подловили в интересном положении за трибуной Рады

    (обновлено: )62931
    Фотограф Богдан Бортаков запечатлел Юлию Тимошенко в забавном положении за трибуной Верховной Рады. Одни подписчики предположили, что экс-премьер стала в позу "обнищания", другие - что это "низкий старт".
    Юлия Тимошенко
    УНИАН

    КИЕВ, 4 апр — РИА Новости Украина. Фотограф Богдан Бортаков выложил фотографию из сессионного зала Верховной Рады, на которой запечатлена бывший премьер-министр и лидер "Батькивщины" Юлия Тимошенко в интересном положении за парламентской трибуной.

    "А депутаты уже ушли…?") — шутка", — подписал он снимок на своей странице в Facebook во вторник.

    facebook.com/bogdanbortakov
    Юлия Тимошенко за трибуной Рады, 3 апреля 2018

    Пользователь Mihey Shpachenko так прокомментировал фотографию с Тимошенко: "Стала в позу "зубожіння" (обнищания — Ред.)".

    Юлия Тимошенко
    Facebook Юлии Тимошенко
    Боливар не выдержит двоих. Кто тут за Тимошенко - выходи по одному

    На что Павел Кругляковский ответил: "Да вы, батенька, все-таки сексист". А Petro Terentiev добавил: "Это не сексизм! Перед страхом все равны!"

    Смотрите также: Тимошенко и Герасимов поспорили в прямом эфире из-за "журнальчика"

    В свою очередь Анна Ершова написала: "Скрутило бабушку Юлю".

    Олег Немчинов задался вопросом: "Низкий старт?". На что Бортаков сказал: "Спортивная точка зрения".

    Ранее Тимошенко обнародовала декларацию за 2017 год. Она арендует в Козине (Обуховский район Киевской области) дом сестры и пользуется четырьмя участками, смежными с этим домом. Доход экс-премьера за прошлый год составил 560 тысяч гривен, из которых 225,5 тысячи – депутатская зарплата.

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