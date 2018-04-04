Тимошенко подловили в интересном положении за трибуной Рады

КИЕВ, 4 апр — РИА Новости Украина. Фотограф Богдан Бортаков выложил фотографию из сессионного зала Верховной Рады, на которой запечатлена бывший премьер-министр и лидер "Батькивщины" Юлия Тимошенко в интересном положении за парламентской трибуной.

"А депутаты уже ушли…?") — шутка", — подписал он снимок на своей странице в Facebook во вторник.

facebook.com/bogdanbortakov Юлия Тимошенко за трибуной Рады, 3 апреля 2018

Пользователь Mihey Shpachenko так прокомментировал фотографию с Тимошенко: "Стала в позу "зубожіння" (обнищания — Ред.)".

На что Павел Кругляковский ответил: "Да вы, батенька, все-таки сексист". А Petro Terentiev добавил: "Это не сексизм! Перед страхом все равны!"

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В свою очередь Анна Ершова написала: "Скрутило бабушку Юлю".

Олег Немчинов задался вопросом: "Низкий старт?". На что Бортаков сказал: "Спортивная точка зрения".

Ранее Тимошенко обнародовала декларацию за 2017 год. Она арендует в Козине (Обуховский район Киевской области) дом сестры и пользуется четырьмя участками, смежными с этим домом. Доход экс-премьера за прошлый год составил 560 тысяч гривен, из которых 225,5 тысячи – депутатская зарплата.