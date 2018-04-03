Новый закон Рады создал новую категорию пенсионеров

КИЕВ, 3 апр — РИА Новости Украина. Верховная Рада по сокращенной процедуре приняла закон, которые вводит новую категорию пенсионеров. За позитивное решение свои голоса отдали 282 депутата.

Принятый законопроект исправил ряд ошибок парламента, допущенных при утверждении порядка социальных выплат для детей-сирот. Отныне они в случае потери кормильца смогут получать пенсию до 23 лет, независимо от факта обучения.

Также в новом законе закрепляется норма о выплате пенсий курсантам и слушателям военных училищ в случае потери кормильца. По закону, воспитанники, ученики, студенты, курсанты, слушатели, проходящие обучение на дневной форме в общеобразовательных, профессиональных, технических, высших и военных учебных заведениях, имеют право на пенсию в случае утраты кормильца и до достижения ими 23 лет.

Принятый закон вступит в силу со дня, следующего за днем его опубликования.

Ранее Министерство социальной политики заявила, что пенсионный возраст украинцев не будет повышаться еще 10 лет.