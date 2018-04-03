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    Политика

    Новый закон Рады создал новую категорию пенсионеров

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    Парламент Украины по сокращенной процедуре принял закон, который устанавливает порядок выплат детям-сиротам, а также назначает пенсии курсантам и слушателям военных училищ в случае потери кормильца.
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    РИА Новости Украина Евгений Котенко

    КИЕВ, 3 апр — РИА Новости Украина. Верховная Рада по сокращенной процедуре приняла закон, которые вводит новую категорию пенсионеров. За позитивное решение свои голоса отдали 282 депутата.

    Пожилая женщина
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
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    Принятый законопроект исправил ряд ошибок парламента, допущенных при утверждении порядка социальных выплат для детей-сирот. Отныне они в случае потери кормильца смогут получать пенсию до 23 лет, независимо от факта обучения.

    Также в новом законе закрепляется норма о выплате пенсий курсантам и слушателям военных училищ в случае потери кормильца. По закону, воспитанники, ученики, студенты, курсанты, слушатели, проходящие обучение на дневной форме в общеобразовательных, профессиональных, технических, высших и военных учебных заведениях, имеют право на пенсию в случае утраты кормильца и до достижения ими 23 лет.

    Принятый закон вступит в силу со дня, следующего за днем его опубликования.

    Ранее Министерство социальной политики заявила, что пенсионный возраст украинцев не будет повышаться еще 10 лет.

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