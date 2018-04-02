"Обветшание и разрушение". Экс-глава МИД дал оценку ситуации в Украине

КИЕВ, 2 апр — РИА Новости Украина. Бывший министр иностранных дел Леонид Кожара считает, что Украина находится в состоянии деградации. Об этом он заявил в ходе выступления на конференции "Рынок земли: за и против".

Согласно оценкам американских экспертов, ВВП Украины до распада СССР составлял около 900 миллиардов долларов в пересчете на нынешний курс валюты, отметил Кожара. При этом он подчеркнул, что ВВП страны за 2017 год оказался на уровне 93 миллиардов. Таким образом экономический показатель уменьшился в десять раз.

"Украина стала беднее, а это означает, что мы были свидетелями деградации государства все 26 лет, скоро 27 лет, его независимости", — заявил экс-глава внешнеполитического ведомства.

При этом, по его мнению, никто из руководства не предложил варианта по выходу Украины из данной ситуации. Он добавил, что президент Петр Порошенко делает ставки на вхождение Украины в ЕС и НАТО, однако "более-менее разумный человек может понять, что членства в Евросоюзе и НАТО никогда не будет".

"Это означает, что с самого начала концепция нынешней власти принципиально неверна. Наше руководство заводит нас в глухую стену, об которую мы будем биться, пока не разобьем все головы", — считает Кожара, заключив, что в сегодняшней Украине "мы видим деградацию, обветшание и разрушение".

Ранее международное рейтинговое агентство Fitch Ratings сохранило прогноз роста экономики Украины в 2018 году на уровне 3,2%, спрогнозировав ускорение роста ВВП в 2019 году на 3,7%.