Борются не с коррупцией, а между собой. Появилась реакция ЕК по НАБУ и САП

КИЕВ, 2 апр — РИА Новости Украина.

Конфликт между НАБУ и руководителем Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назаром Холодницким "не производит хорошее впечатление", заявил руководитель группы поддержки Украины в Еврокомиссии Питер Вагнер, передает Радио Свобода.

"Безусловно, это не производит хорошего впечатления, когда те, кто должен бороться с коррупцией, больше борются между собой. Или нет. Может порой это только шум в прессе, о котором мы не можем судить, или о котором узнаем только через несколько дней", — отметил Вагнер.

Ранее генеральный прокурор Юрий Луценко заявил, что попросил КДКП рассмотреть вопрос о снятии Назара Холодницкогос должности. Тот, в свою очередь, сказал, чтонамерен защищаться перед комиссией прокуроров.