наверх
02.04.201806:42
Курсы валют НБУ
  • USD26.31- 0.24
  • EUR32.41- 0.29
Рубрики
Ещё
    Политика

    Борются не с коррупцией, а между собой. Появилась реакция ЕК по НАБУ и САП

    (обновлено: )24420
    Как отметил руководитель группы поддержки Украины в Еврокомиссии, "не производит хорошего впечатления, когда те, кто должен бороться с коррупцией, больше борются между собой".
    Флаг ЕС
    REUTERS Valentyn Ogirenko

    КИЕВ, 2 апр — РИА Новости Украина. 

    Назар Холодницкий. Архивное фото
    Назар Холодницкий/Facebook
    Портнов: грустная история о борьбе Холодницкого с Луценко
    Конфликт между НАБУ и руководителем Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назаром Холодницким "не производит хорошее впечатление", заявил руководитель группы поддержки Украины в Еврокомиссии Питер Вагнер, передает Радио Свобода.

    "Безусловно, это не производит хорошего впечатления, когда те, кто должен бороться с коррупцией, больше борются между собой. Или нет. Может порой это только шум в прессе, о котором мы не можем судить, или о котором узнаем только через несколько дней", — отметил Вагнер.

    Ранее генеральный прокурор Юрий Луценко заявил, что попросил КДКП рассмотреть вопрос о снятии Назара Холодницкогос должности. Тот, в свою очередь, сказал, чтонамерен защищаться перед комиссией прокуроров.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Флаги США и России
    Холодная война: массовая высылка дипломатов РФ
    Юрий Луценко. Архивное фото
    Атака на Холодницкого: Луценко против САП
    Сгоревшие кинозалы в торгово-развлекательном центре «Зимняя вишня» в Кемерово
    ЧП в российском Кемерово: десятки погибших
    Савченко сдала депутатскую карточку и вышла из здания ВР
    Арест Савченко: следствие, суд