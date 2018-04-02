Борются не с коррупцией, а между собой. Появилась реакция ЕК по НАБУ и САП

КИЕВ, 2 апр — РИА Новости Украина.Радио Свобода.
"Безусловно, это не производит хорошего впечатления, когда те, кто должен бороться с коррупцией, больше борются между собой. Или нет. Может порой это только шум в прессе, о котором мы не можем судить, или о котором узнаем только через несколько дней", — отметил Вагнер.
Ранее генеральный прокурор Юрий Луценко заявил, что попросил КДКП рассмотреть вопрос о снятии Назара Холодницкогос должности. Тот, в свою очередь, сказал, чтонамерен защищаться перед комиссией прокуроров.