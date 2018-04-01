Порошенко прибыл в Мариуполь

КИЕВ, 1 апр — РИА Новости Украина. Президент Украины Петр Порошенко сообщил, что приехал отметить Вербное воскресенье в Мариуполь Донецкой области и общается с местными жителями.

Православная церковь отмечает в воскресенье праздник Входа Господня в Иерусалим (Вербное воскресенье), который традиционно наступает за неделю до Пасхи и предваряет Страстную неделю — воспоминания о страданиях и крестной смерти Иисуса Христа.

"Счастлив встречать вместе с жителями Мариуполя один из величайших христианских праздников — Вербное воскресенье… Очень жаль, что уже скоро пятый год, как мирный церковный перезвон прерывает канонада русских пушек. И каждый день я прилагаю все усилия, чтобы эта канонада затихла, чтобы Украина вернула свою территориальную целостность", — написал Порошенко на своей странице в соцсети Facebook.