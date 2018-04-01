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    Политика

    Порошенко прибыл в Мариуполь

    (обновлено: )612010
    Петр Порошенко написал в социальной сети, что счастлив встречать вместе с жителями Мариуполя один из величайших христианских праздников - Вербное воскресенье.
    Визит Петра Порошенко в Мариуполь
    Петр Порошенко/Facebook

    КИЕВ, 1 апр — РИА Новости Украина. Президент Украины Петр Порошенко сообщил, что приехал отметить Вербное воскресенье в Мариуполь Донецкой области и общается с местными жителями.

    Православная церковь отмечает в воскресенье праздник Входа Господня в Иерусалим (Вербное воскресенье), который традиционно наступает за неделю до Пасхи и предваряет Страстную неделю — воспоминания о страданиях и крестной смерти Иисуса Христа.

    "Счастлив встречать вместе с жителями Мариуполя один из величайших христианских праздников — Вербное воскресенье… Очень жаль, что уже скоро пятый год, как мирный церковный перезвон прерывает канонада русских пушек. И каждый день я прилагаю все усилия, чтобы эта канонада затихла, чтобы Украина вернула свою территориальную целостность", — написал Порошенко на своей странице в соцсети Facebook.

    Петр Порошенко/Facebook, 1 апреля 2018

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