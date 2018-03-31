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    В Крым снова приедет крупная делегация депутатов и бизнесменом из Германии

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    Делегация немецких депутатов и бизнесменов примет участие в Ялтинском международном экономическом форуме, который состоится с 19 по 21 апреля.
    Визит немецкой делегации в Крым. Архивное фото
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 31 мар — РИА Новости Украина. Крым в апреле посетит крупная делегация немецких депутатов и бизнесменов, сообщил РИА Новости заместитель председателя комитета регионального парламента по межнациональным отношениям, глава крымской немецкой национально-культурной автономии Юрий Гемпель.

    Семья нового омбудсмена ведет бизнес в Крыму - СМИ. Видео
    BIHUS info/Youtube
    Семья нового омбудсмена ведет бизнес в Крыму - СМИ

    По его словам, делегация примет участие в Ялтинском международном экономическом форуме, который состоится с 19 по 21 апреля.

    "К нам приедут депутаты региональных парламентов от партии "Левые" и "Альтернатива для Германии". Кроме того, от партии "Альтернатива для Германии" будет несколько депутатов из бундестага. Плюс ко всему в делегацию войдут немецкие бизнесмены. Кроме того, еще четыре человека прибудет из Норвегии. Желающих принять участие в экономическом форуме граждан Германии и Норвегии намного больше, чем мы можем сегодня принять", — сказал РИА Новости Гемпель.

    Он подчеркнул, что в делегацию войдет порядка 20 человек.

    Напомним, немецкая делегация депутатов региональных парламентов от правой партии "Альтернатива для Германии" завершила свой недельный визит в Крым 9 февраля. Депутаты выступили за отмену антироссийских санкций и заявили, что полуостров является частью РФ. Киев направил Берлину ноту протеста.

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