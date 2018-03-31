Обмудсмен назначила координатора по Донбассу

КИЕВ, 31 мар — РИА Новости Украина. Обмудсмен Людмила Денисова региональным координатором Уполномоченного по правам человека в Донецкой и Луганской областях, им стал Павел Лисянский, сообщает пресс-служба омбудсмена.

"Региональный координатор будет осуществлять мониторинг состояния соблюдения прав и свобод человека на территории Донецкой и Луганской областей. В рамках его полномочий — беспрепятственное посещение без предварительного уведомления органов госвласти и местного самоуправления, мест принудительного содержания граждан независимо от их статуса, а также ознакомление с документами и получение их копий в органах госвласти и местного самоуправления, органах прокуратуры, включая дела, которые находятся в судах", — говорится в сообщении.

В пресс-службе сообщили, что Лисянский является правозащитником, директором общественной организации "Восточная правозащитная группа", он участвовал в освобождении из плена двух граждан (с украинским и грузинским гражданством), заключенных на территории ОРЛО.

Парламент Украины ранее избрал нового уполномоченного Верховной Рады по правам человека, им стала председатель парламентского комитета по вопросам социальной политики и пенсионеров, экс-глава Минсоцполитики Денисова. Выборы состоялись из-за истечения полномочий действующего омбудсмена Валерии Лутковской. Согласно законодательству, омбудсмен в Верховной Раде избирается каждые пять лет.