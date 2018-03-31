наверх
31.03.201810:25
Курсы валют НБУ
  • USD26.54+ 0.14
  • EUR32.70- 0.03
Рубрики
Ещё
    Политика

    Обмудсмен назначила координатора по Донбассу

    (обновлено: )4401
    В пресс-службе Денисовой рассказали, что Лисянский является правозащитником, директором общественной организации "Восточная правозащитная группа".
    Людмила Денисова и Павел Лисянский
    ombudsman.gov.ua

    КИЕВ, 31 мар — РИА Новости Украина. Обмудсмен Людмила Денисова региональным координатором Уполномоченного по правам человека в Донецкой и Луганской областях, им стал Павел Лисянский, сообщает пресс-служба омбудсмена.

    Омбудсмен Людмила Денисова. Архивное фото
    Украинское фото
    Донбасс: украинского омбудсмена тут не ждут... И спасаются от обстрелов

    "Региональный координатор будет осуществлять мониторинг состояния соблюдения прав и свобод человека на территории Донецкой и Луганской областей. В рамках его полномочий — беспрепятственное посещение без предварительного уведомления органов госвласти и местного самоуправления, мест принудительного содержания граждан независимо от их статуса, а также ознакомление с документами и получение их копий в органах госвласти и местного самоуправления, органах прокуратуры, включая дела, которые находятся в судах", — говорится в сообщении.

    В пресс-службе сообщили, что Лисянский является правозащитником, директором общественной организации "Восточная правозащитная группа", он участвовал в освобождении из плена двух граждан (с украинским и грузинским гражданством), заключенных на территории ОРЛО. 

    Парламент Украины ранее избрал нового уполномоченного Верховной Рады по правам человека, им стала председатель парламентского комитета по вопросам социальной политики и пенсионеров, экс-глава Минсоцполитики Денисова. Выборы состоялись из-за истечения полномочий действующего омбудсмена Валерии Лутковской. Согласно законодательству, омбудсмен в Верховной Раде избирается каждые пять лет.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Флаги США и России
    Холодная война: массовая высылка дипломатов РФ
    Юрий Луценко. Архивное фото
    Атака на Холодницкого: Луценко против САП
    Митинг у администрации Кемерово. Архивное фото
    ЧП в российском Кемерово: десятки погибших
    Депутат Верховной Рады Надежда Савченко
    Арест Савченко: следствие, суд