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    Политика

    Нардеп о Госбюро расследований: рядом с нами рождается новый монстр

    Тема:

    Ситуация с НАБУ далека от разрешения (186)

    (обновлено: )29
    Член парламентской фракции БПП Мустафа Найем утверждает, что избрание членов Совет общественного контроля при Госбюро расследований прошло с множеством нарушений.
    Мустафа Найем. Архивное фото
    Украинское фото

    КИЕВ, 31 мар — РИА Новости Украина. Государственное бюро расследований (ГБР) заберет все функции следствия у Генпркуратуры и получит мощные рычаги давления, заявил народный депутат от фракции "Блок Петра Порошенко" Мустафа Найем. Так нардеп отреагировал на избрание членов Совета общественного контроля при Госбюро, которое состоялось накануне вечером. 

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    Я хочу, чтобы этот пост прочитали все, кому не все равно, что у нас происходит с правоохранителными органами… рядом с нами НА САМОМ ДЕЛЕ рождается новый монстр, с которым мы потом героически будем бороться… Это орган (ГБР — Ред.), который переберт на себя все функции следствия у Генпркуратуры и получит рычаги давления на НАБУ, САП, Кабмин, депутатов, судей, губернаторов и т.д. И я редко паникую, но сегодня тот самый день. Сегодня в ДБР избрали Совет общественного контроля (РГК). Процедура, по которой избирался якобы контролирующий орган, полностью извращает вообще суть этого органа. Среди членов РГК представители организаций, у которых нет ни истории, ни исследований, ни опыта работы, ни элементарной веб-страницы! Зато есть известные представители карманных организаций кланов и групп, не брезговавших помогать заядлым ворам и преступникам уже сейчас, после Майдана", — написал Найем на своей странице в Facebook.

    Facebook Мустафы Найема
    Комментарий Мустафы Найема о Госбюро расследований

    "Черт возьми, ну нельзя из-за собственных шкурных интересов заражать раком всю систему. Это откат назад. Если хотите, это чертовый реванш, о котором мы все так громко жалуемся. Мы все — гражданское общество, депутаты, эксперты, адвокаты и прокуроры — будем виноваты в том, что сейчас на наших глазах шаг за шагом создаются основы самого мощного следственного органа в стране!" — добавил нардеп.

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    Также Найем отдельно остановился на директоре ГБР Романе Трубе.

    "У меня нет и не было к нему предвзятого отношения. С самой первой встречи я бесконечное множество раз повторял только одну фразу — позвольте себе быть самостоятельным, не ищите опору у политиков, найдите ее у экспертов, специалистов и гражданского общества. И вам это вернется сторицей. У вас был этот шанс — начать все с чистого листа. Не поддаваться на провокации политиков. Выдержать давление, создать новый крутой орган, которым бы мы все гордились, а не очередное кодло интересов и мутных схем. Стать независимым и получить право и возможность с достоинством говорить "Нет!" тем, кто привык все "решать", — написал он.

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    Найем утверждает, что избрание членов общественного совета прошло с множеством нарушений, "которых достаточно не на один иск". "Я искренне надеюсь, что у Романа Михайловича хватит сил и понимания, чтобы не утверждать этот состав РГК, разобраться в ситуации и утвердить нормальную процедуру избрания нового состава общественного совета", — резюмировал парламентарий.

    Facebook Мустафы Найема
    Комментарий Мустафы Найема о Госбюро расследований

    Напомним, эксперты и нардепы ранее сообщали, что власти планируют сфальсифицировать выборы Совета общественного контроля при Государственном бюро расследований и избрать лояльных к себе людей. Также высказывались опасения о потере большого количества следственных данных. 

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