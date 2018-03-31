Порошенко отстранил от должности главу Николаевской ОГА Савченко

КИЕВ, 31 мар — РИА Новости Украина. Глава Николаевской ОГА Алексей Савченко отстранен от исполнения обязанностей на время расследования самоубийства и.о. директора Николаевского международного аэропорта Владислава Волошина. Соответствующее решение принял президент Петр Порошенко, сообщил руководитель главного департамента информационной политики Администрации президента Андрей Жигулин, передает Радио Свобода.

Накануне Савченко написал и зарегистрировал письменное обращение к президенту Украины Петру Порошенко об отстранении его от службы на время следствия по делу самоубийства и.о. руководителя Николаевского аэропорта, героя-летчика Владислава Волошина.

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По словам Жигулина, глава Николаевской ОГА отстранен, "а если следствие докажет его вину, то он будет уволен с занимаемого поста".

Ситуация в Николаеве обострилась после гибели и.о. руководителя Николаевского аэропорта, героя-летчика, воевавшего в АТО, Владислава Волошина. По мнению многочисленных активистов и ряда общественных организаций, Волошина довело до самоубийства руководство Николаевской области, в частности Алексей Савченко.

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Ранее Национальная полиция заявила об отсутствии оснований считать, что Волошин наложил на себя руки под давлением. К этим выводам в полиции пришли в результате досудебного следствия. Между тем активисты требуют отставки Алексея Савченко.