В Раде назвали число оставшихся в России украинских дипломатов

КИЕВ, 30 мар — РИА Новости Украина. Первый вице-спикер Верховный Рады Ирина Геращенко сообщила, что в России после высылки остаются работать несколько десятков украинских дипломатов и консулов. Соответствующее заявление она опубликовала на своей странице в Facebook.

"В посольстве в Москве, в наших консульствах в Санкт-Петербурге, Ростове, Екатеринбурге, Новосибирске остаются несколько десятков дипломатов и консулов, которым теперь будет сложнее — вырастет нагрузка и давление", — написала Геращенко.

Она отметила, что Рада должна предпринять несколько шагов по защите своих представителей за рубежом: во-первых, Рада должна принять закон о дипломатической службе, усиливающий социальные гарантии дипломатов; во-вторых, в правительстве необходимо на уровне одного из вице-премьеров закрепить чиновника, который будет координировать работу всех ведомств по оказанию помощи родственникам заключенных, украинцев и крымских татар.

В пятницу МИД РФ сообщил о вызове послов стран, предпринявших недружественные действия в отношении РФ по "делу Скрипаля", вручении им нот протеста и объявлении об ответных мерах. Позднее ведомство сообщило о высылке 13 украинских дипломатов.

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Ранее ряд стран Евросоюза, а также США, Канада, Норвегия, Украина и ряд других заявили о высылке российских дипломатов в связи с инцидентом в британском Солсбери, где 4 марта были отравлены британский шпион Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Лондон утверждает, что к отравлению Скрипалей веществом А234 причастно российское государство, Москва это категорически отрицает.