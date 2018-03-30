В Раде назвали число оставшихся в России украинских дипломатов

КИЕВ, 30 мар — РИА Новости Украина. Первый вице-спикер Верховный Рады Ирина Геращенко сообщила, что в России после высылки остаются работать несколько десятков украинских дипломатов и консулов. Соответствующее заявление она опубликовала на своей странице в Facebook.
"В посольстве в Москве, в наших консульствах в Санкт-Петербурге, Ростове, Екатеринбурге, Новосибирске остаются несколько десятков дипломатов и консулов, которым теперь будет сложнее — вырастет нагрузка и давление", — написала Геращенко.
В пятницу МИД РФ сообщил о вызове послов стран, предпринявших недружественные действия в отношении РФ по "делу Скрипаля", вручении им нот протеста и объявлении об ответных мерах. Позднее ведомство сообщило о высылке 13 украинских дипломатов.
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Ранее ряд стран Евросоюза, а также США, Канада, Норвегия, Украина и ряд других заявили о высылке российских дипломатов в связи с инцидентом в британском Солсбери, где 4 марта были отравлены британский шпион Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Лондон утверждает, что к отравлению Скрипалей веществом А234 причастно российское государство, Москва это категорически отрицает.