ГПУ сообщила об аресте крымского судна "Норд"

Госпогранслужба Украины

КИЕВ, 30 мар — РИА Новости Украина. Суд арестовал задержанное ранее украинскими пограничниками крымское рыболовецкое судно "Норд", сообщила в пятницу пресс-секретарь генпрокурора Лариса Сарган.

Пограничники 25 марта задержали рыболовецкое судно "Норд" под флагом России в Азовском море с 10 членами экипажа, все они граждане РФ. Судовладелец заявил, что судно задержано противоправно, а действия украинских пограничников опасны для жизни и безопасности членов экипажа. Украинские правоохранители завели уголовное дело по статье "нарушение порядка въезда на временно оккупированную территорию и выезда с нее", санкция которой предусматривает до пяти лет лишения свободы.

"Продолжаем работу по задержанному судну "Норд", в частности, сегодня судом удовлетворено ходатайство прокуратуры АР Крым (структура в составе Генпрокуратуры Украины — ред.), которым на это судно нарушителя наложен арест", — написала Сарган в Twitter.

Прокуратура АРК: Продовжуємо роботу щодо затриманого судна «НОРД», зокрема сьогодні судом задоволено клопотання прокуратури АР Крим, яким на дане судно порушника накладено арешт. Далі буде… pic.twitter.com/UDK5P2rnYo — Лариса Сарган (@SarganLarysa) 30 марта 2018 г.

​Крымское управление ФСБ ранее возбудило уголовное дело по статье 211 УК РФ "Угон судна воздушного или водного транспорта либо железнодорожного подвижного состава".

Смотрите также: "Животный контрабас". Пограничники показали самые интересные кадры