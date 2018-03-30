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    ГПУ сообщила об аресте крымского судна "Норд"

    (обновлено: )22811
    Как сообщила пресс-секретарь генпрокурора Украины Лариса Сарган, суд арестовал задержанное ранее пограничниками крымское рыболовецкое судно "Норд".
    Судно Норд
    Госпогранслужба Украины

    КИЕВ, 30 мар — РИА Новости Украина. Суд арестовал задержанное ранее украинскими пограничниками крымское рыболовецкое судно "Норд", сообщила в пятницу пресс-секретарь генпрокурора Лариса Сарган.

    Пограничники задержали в Азовском море судно под флагом РФ
    Госпогранслужба в youtube
    Пограничники задержали в Азовском море судно под флагом РФ

    Пограничники 25 марта задержали рыболовецкое судно "Норд" под флагом России в Азовском море с 10 членами экипажа, все они граждане РФ. Судовладелец заявил, что судно задержано противоправно, а действия украинских пограничников опасны для жизни и безопасности членов экипажа. Украинские правоохранители завели уголовное дело по статье "нарушение порядка въезда на временно оккупированную территорию и выезда с нее", санкция которой предусматривает до пяти лет лишения свободы.

    "Продолжаем работу по задержанному судну "Норд", в частности, сегодня судом удовлетворено ходатайство прокуратуры АР Крым (структура в составе Генпрокуратуры Украины — ред.), которым на это судно нарушителя наложен арест", — написала Сарган в Twitter.

    ​Крымское управление ФСБ ранее возбудило уголовное дело по статье 211 УК РФ "Угон судна воздушного или водного транспорта либо железнодорожного подвижного состава".

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