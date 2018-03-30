Порошенко обнародовал доходы за 2017 год

GENYA SAVILOV/AFP

КИЕВ, 30 мар — РИА Новости Украина. Доходы президента Петра Порошенко в 2017 году составили почти 16,304 миллиона гривен, сообщает пресс-служба главы государства вечером в пятницу.

"Общая сумма доходов, полученных Петром Порошенко за 2017 год, равна 16 303 874 гривнам. 336 000 из них составляет заработная плата, которую глава государства из года в год в полном объеме перечисляет на благотворительные цели. 15 795 874 гривен — проценты по депозитам", — сказано в сообщении.

При этом отмечается, что с этими и другими данными можно ознакомиться в электронной декларации президента за 2017 год, которая в пятницу появится в открытом доступе.

Как сообщает пресс-служба главы государства, из суммы годового дохода Порошенко уплачен налог на доходы физических лиц по ставке 18%, которой облагаются заработная плата и проценты по депозитам. Из указанных доходов также удержан 1,5% военного сбора.

Сумма средств, которую президент хранит на банковских счетах, уменьшилась за год на 430 тысяч долларов. Также уточняется, что сумма задекларированных расходов на отдых в два раза меньше цифры, которая фигурировала в СМИ. "Ни одной копейки не потрачено из государственного бюджета", — заверила пресс-служба.

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Около 200 миллионов гривен в 2017 году составили расходы на благотворительную деятельность, неизменным остался перечень ценных бумаг, которыми владеет Порошенко, его движимого и недвижимого имущества. "В течение 2017 года Петр Порошенко не получал дивидендов от предприятий, конечным бенефициаром которых он есть", — говорится в сообщении.

Ранее СМИ сообщили, что отдых на Мальдивах обошелся Порошенко по меньшей мере в 500 тысяч долларов. Журналист передачи "Схемы", которая обнародовала детали отдыха Порошенко на Мальдивах, Михаил Ткач сообщил, что после выхода в эфир ему угрожали.