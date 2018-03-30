МИД заявил о начале нового диалога по закону об образовании

КИЕВ, 30 мар — РИА Новости Украина. Украина готова начать новый диалог с представителями национальных меньшинств относительно выполнения закона "Об образовании", говорится в заявлении Министерства иностранных дел в пятницу.

"Украина готова начать в рамках выполнения закона Украины "Об образовании" новый диалог с представителями национальных меньшинств… чтобы выполнение (его — ред.) не угрожало сохранению их культурного наследия и непрерывности изучения языков национальных меньшинств", — говорится в заявлении.

Закон "Об образовании", существенно сокращающий возможность обучения на языках нацменьшинств, вступил в силу 28 сентября 2017 года. Он будет вводиться в действие поэтапно — до 2020 года. В правительствах ряда стран, в том числе Венгрии и Румынии, заявили, что этот закон нарушает права нацменьшинств в Украине.

По данным Минобразования, Венецианская комиссия в своих рекомендациях указала, что Украина не обязана менять седьмую статью закона об образовании, которая касается языка обучения. Украине рекомендуется в "полной мере использовать гибкость" этой статьи при ее имплементации, увеличить сроки реализации реформы образования, а также освободить частные школы от ограничений по обучению на языках нацменьшинств.

При этом комиссия считает, что "новый закон не предлагает решений для языков, которые не являются официальными языками ЕС, в частности, русского языка как наиболее широко используемого негосударственного языка", что может говорить о его дискриминации.