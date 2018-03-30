наверх
30.03.201814:39
Курсы валют НБУ
  • USD26.54+ 0.14
  • EUR32.70- 0.03
Рубрики
Ещё
    Политика

    Самоубийство Волошина. Глава ОГА обратился к Порошенко

    (обновлено: )86002
    Председатель Николаевской ОГА Алексей Савченко заявил журналистам, что направил письменное обращение к президенту Петру Порошенко об отстранении его от должности на время следствия по делу самоубийства Владислава Волошина.
    Алексей Савченко
    Фото из открытых источников

    КИЕВ, 30 мар — РИА Новости Украина. Глава Николаевской облгосадминистрации Алексей Савченко написал и зарегистрировал письменное обращение к президенту Украины Петру Порошенко об отстранении его от службы на время следствия по делу самоубийства и.о. руководителя Николаевского аэропорта, героя-летчика Владислава Волошина, заявил он журналистам в пятницу.

    Видео размещено на его странице в Facebook.

    Читайте также: Мутные схемы убили героя: соцсети о летчике Волошине

    "Я написал заявление по этому поводу и зарегистрировал его сегодня (в Администрации президента — Ред.)", — сказал Савченко, подчеркнув, что это его "сознательное решение".

    Ранее полиция Николаевской области сообщила, что Волошин покончил жизнь самоубийством в собственной квартире. Местные СМИ со ссылкой на источники сообщили, что причиной могли быть проблемы, возникшие в ходе ремонта аэропорта. Местное издание "НикВести" опубликовало переписку погибшего, в которой он говорит о "проблемах" с председателем ОГА. Следствие рассматривает пять версий гибели Волошина.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Дмитрий Раимов
    ЧП в российском Кемерово: десятки погибших
    Флаг Болгарии
    Холодная война: массовая высылка дипломатов РФ
    Виктор Медведчук. Архивное фото
    Арест Савченко: следствие, суд
    Елена Лукаш. Архивное фото
    Медреформа или медицинский геноцид?