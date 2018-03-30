Самоубийство Волошина. Глава ОГА обратился к Порошенко

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КИЕВ, 30 мар — РИА Новости Украина. Глава Николаевской облгосадминистрации Алексей Савченко написал и зарегистрировал письменное обращение к президенту Украины Петру Порошенко об отстранении его от службы на время следствия по делу самоубийства и.о. руководителя Николаевского аэропорта, героя-летчика Владислава Волошина, заявил он журналистам в пятницу.

Видео размещено на его странице в Facebook.

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"Я написал заявление по этому поводу и зарегистрировал его сегодня (в Администрации президента — Ред.)", — сказал Савченко, подчеркнув, что это его "сознательное решение".

Ранее полиция Николаевской области сообщила, что Волошин покончил жизнь самоубийством в собственной квартире. Местные СМИ со ссылкой на источники сообщили, что причиной могли быть проблемы, возникшие в ходе ремонта аэропорта. Местное издание "НикВести" опубликовало переписку погибшего, в которой он говорит о "проблемах" с председателем ОГА. Следствие рассматривает пять версий гибели Волошина.