Медведчук не исключает, что его могут задержать по делу Савченко

КИЕВ, 30 мар — РИА Новости Украина. Лидер движения "Украинский выбор — право народа" Виктор Медведчук не исключает, что его могут задержать в Украине в рамках расследования дела против депутата Верховной Рады Надежды Савченко, однако утверждает, что для этого нет оснований.

Ранее генпрокурор Юрий Луценко заявил, что генпрокуратура проверяет причастность Медведчука к уголовным делам депутата Савченко и главы Центра освобождения пленных Владимира Рубана, подозреваемых в подготовке терактов.

"Исключать ничего нельзя. А учитывая уязвимость правовой системы Украины, могут быть и задержание, и арест, и уголовные дела конкретно против меня. Я ничего не исключаю, хотя уверен, что юридических оснований для этого абсолютно никаких нет", — сказал Медведчук в пятницу в интервью украинскому бюро Би-би-си.

По версии Генпрокуратуры, Савченко планировала теракты в здании парламента и правительственном квартале. Ей грозит от пяти лет до пожизненного лишения свободы. Суд в Киеве 23 марта арестовал депутата на два месяца. При этом Савченко объявила голодовку.

Обвинения против Савченко появились в связи с делом руководителя Центра освобождения пленных "Офицерский корпус" Рубана, которого задержали с крупной партией оружия при попытке выехать из самопровозглашенной ДНР на подконтрольную Киеву территорию. Сама Савченко признала, что помогала вывозить из Донбасса оружие и рисовала схемы уничтожения правительственного квартала в Киеве, но заявила, что все это было "сюрреализмом и политической провокацией", а основная ее цель была "показать властям, что они тоже смертны".