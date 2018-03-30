Глава Донецкой ВГА Жебривский тратил в ОАЭ тысячу долларов в день

Фото facebook.com/applecrysis

КИЕВ, 30 мар — РИА Новости Украина. Председатель Донецкой военно-гражданской администрации Павел Жебривский подтвердил информацию о том, что он слетал с женой на дорогостоящие каникулы в Объединенные арабские эмираты.

Ранее пользователь Facebook Сергей Иванов опубликовал фотографии отдыха Жебривского и его супруги на пляже в Дубае.

Фото facebook.com/applecrysis Павел Жебривский с женой на отдыхе в ОАЭ

"От души порадуемся за председателя Донецкой областной военно-гражданской администрации Жебривского, который переживает этот похабный холодный март в пятизвездочном отеле One & Only Royal Mirage Dubai, ОАЭ. Стоимость проживания — около 1000 долларов в сутки. И бросьте ваши плебейские предрассудки — просто на Славкурорт еще не сезон", — прокомментировал фотографии Иванов.

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Жебривский в ответ заявил, что у него достаточно задекларированных доходов, чтобы позволить себе такой отпуск.

"1,5 миллиона – дивиденды, 1 миллион гривен – материальная помощь от предприятия, на котором я являюсь акционером. Приблизительно, 600 тысяч [за год] заработная плата, 600 тысяч у жены зарплата и так далее. Я на день рождения на 5 дней поехал отдохнуть, какой-то человек сфотографировал, и все сайты показали, как Жебривский за тысячу долларов в день может себе позволить. Да, могу! Я за это налоги заплатил", – уверен Жебривский.

Ранее он заявил, что в Донецкой области одна из самых высоких зарплат среди регионов Украины — в среднем 9886 гривен. По словам Жебривского, выше доходы населения только в Киеве.