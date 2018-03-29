Порошенко ввел в состав СНБО Смолия

КИЕВ, 29 мар — РИА Новости Украина. Президент Петр Порошенко ввел в состав Совета национальной безопасности и обороны Украины главу Национального банка Якова Смолия. Соответствующий указ глава государства подписал в среду, 28 марта, сообщает пресс-служба президента.

Новый глава НБУ введен в состав СНБО вместо экс-главы Национального банка Валерии Гонтаревой.

"Ввести в персональный состав Совета национальной безопасности и обороны Украины Смолия Якова Васильевича — главу Национального банка Украины, выведя из состава этого Совета В.Гонтареву", — говорится в тексте соответствующего указа.

Указ вступает в силу со дня его опубликования.

Напомним, Рада назначила Смолия главой Нацбанка.