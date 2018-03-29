наверх
29.03.201818:23
Курсы валют НБУ
  • USD26.41+ 0.10
  • EUR32.74+ 0.18
Рубрики
Ещё
    Политика

    Порошенко ввел в состав СНБО Смолия

    (обновлено: )29
    Соответствующий указ глава государства подписал в среду, сообщает пресс-служба президента. Новый глава НБУ введен в состав СНБО вместо экс-главы Национального банка Валерии Гонтаревой.
    Яков Смолий
    zn.ua

    КИЕВ, 29 мар — РИА Новости Украина. Президент Петр Порошенко ввел в состав Совета национальной безопасности и обороны Украины главу Национального банка Якова Смолия. Соответствующий указ глава государства подписал в среду, 28 марта, сообщает пресс-служба президента.

    Новый глава НБУ введен в состав СНБО вместо экс-главы Национального банка Валерии Гонтаревой.

    "Ввести в персональный состав Совета национальной безопасности и обороны Украины Смолия Якова Васильевича — главу Национального банка Украины, выведя из состава этого Совета В.Гонтареву", — говорится в тексте соответствующего указа.

    Указ вступает в силу со дня его опубликования.

    Напомним, Рада назначила Смолия главой Нацбанка.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Пожар в торговом центре "Зимняя вишня" в Кемерово
    ЧП в российском Кемерово: десятки погибших
    Флаг США и флаг России
    Холодная война: массовая высылка дипломатов РФ
    Степан Хмара на суде по Савченко
    Арест Савченко: следствие, суд
    Олег Петренко
    Медреформа или медицинский геноцид?