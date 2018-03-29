Савченко заявила отвод прокурору: он порочит украинский народ

КИЕВ, 29 мар — РИА Новости Украина. Надежда Савченко заявила отвод прокурору Климовичу в ходе рассмотрения апелляции на ее арест.

Савченко пояснила ходатайство тем, что на прошлом заседании 23 ноября Климович сравнил ее с российскими военнослужащими Александром Александровым и Евгением Ерофеевым. Тогда она в ответ оскорбила прокурора.

"Прокурор, который позволяет хвалить российских солдат в украинских судах, порочит украинский народ и должен служить в российском Следственном комитете, а не украинской прокуратуре", — сказала она.

Она также заявила, что Климович нарушил презумпцию невиновности: "Прокурор, даже генеральный, не имеет права нарушать презумпцию невиновности. Ляпать своим глупым языком будешь у себя в прокуратуре, когда лижешь зад своему начальству", — сказала она.