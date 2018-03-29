наверх
29.03.201815:04
Курсы валют НБУ
  • USD26.41+ 0.10
  • EUR32.74+ 0.18
Рубрики
Ещё
    Политика

    Савченко заявила отвод прокурору: он порочит украинский народ

    Тема:

    Арест Савченко: следствие, суд (243)

    (обновлено: )13510
    "Прокурор, который позволяет хвалить российских солдат в украинских судах, порочит украинский народ и должен служить в российском Следственном комитете, а не украинской прокуратуре", - заявила Савченко в суде.
    Заседание Шевченковского райсуда Киева по избранию меры пресечения Надежде Савченко
    УНИАН

    КИЕВ, 29 мар — РИА Новости Украина. Надежда Савченко заявила отвод прокурору Климовичу в ходе рассмотрения апелляции на ее арест.

    Надежда Савченко показала гранаты, которые принесла в Раду
    УНИАН
    AgoraVox: Дело Савченко - "Игра престолов" по-украински

    Савченко пояснила ходатайство тем, что на прошлом заседании 23 ноября Климович сравнил ее с российскими военнослужащими Александром Александровым и Евгением Ерофеевым. Тогда она в ответ оскорбила прокурора.

    "Прокурор, который позволяет хвалить российских солдат в украинских судах, порочит украинский народ и должен служить в российском Следственном комитете, а не украинской прокуратуре", — сказала она.

    Она также заявила, что Климович нарушил презумпцию невиновности: "Прокурор, даже генеральный, не имеет права нарушать презумпцию невиновности. Ляпать своим глупым языком будешь у себя в прокуратуре, когда лижешь зад своему начальству", — сказала она.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Пранкер Евгений Вольнов (Никита Кувиков)
    ЧП в российском Кемерово: десятки погибших
    Табличка на входе в здание посольства Российской Федерации на бульваре Ланн в Париже
    Холодная война: массовая высылка дипломатов РФ
    Заседание Шевченковского райсуда Киева по избранию меры пресечения Надежде Савченко
    Арест Савченко: следствие, суд
    Ребенок в больнице. Архивное фото
    Медреформа или медицинский геноцид?