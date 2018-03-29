Савченко призвала не допустить закрытого суда над ней

КИЕВ, 29 мар — РИА Новости Украина. Депутат Верховной Рады Украины Надежда Савченко, арестованная по подозрению в подготовке терактов в Киеве, надеется, что суд над ней будет открытым.

По версии Генпрокуратуры Украины, Савченко планировала теракты в здании парламента и правительственном квартале. Ей грозит от пяти лет до пожизненного лишения свободы. Суд в Киеве 23 марта арестовал депутата на два месяца. В суде она заявила, что объявляет голодовку. В четверг суд рассмотрит апелляцию защиты Савченко на ее арест.

"Некоторые политиканы говорят, что суд надо мной надо сделать закрытым… Если они сейчас закроют суд по мне, завтра захотят закрыть все коррумпированные суды и люди не то, что не будут видеть, что их (подозреваемых — ред.) посадили в клетку, их даже не будут садить, потому что суды будут закрытыми. Не дайте возможности закрывать суды, которые касаются чиновников и народных депутатов, ни один суд не должен быть скрытым", — заявила Савченко в суде.

Депутат добавила, что после ее жалоб условия содержания в СИЗО не улучшились. "Для того чтобы мы дожили до таких тюрем, которые есть в Швеции, где самые лучшие тюрьмы и самая низкая преступность, Украине нужно идти демократическим путем", — сказала Савченко.

Обвинения против Савченко появились в связи с делом руководителя Центра освобождения пленных "Офицерский корпус" Владимира Рубана, которого задержали с крупной партией оружия при попытке выехать из самопровозглашенной ДНР на подконтрольную Киеву территорию. Сама Савченко признала, что помогала вывозить из Донбасса оружие и рисовала схемы уничтожения правительственного квартала в Киеве, но заявила, что все это было "сюрреализмом и политической провокацией", а основная ее цель была "показать властям, что они тоже смертны".

Рада Украины ранее дала согласие на привлечение Савченко к уголовной ответственности, ее задержание и арест. При этом мандат депутата за ней сохраняется.