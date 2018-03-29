Сестра Савченко оценила ее шансы на освобождение из СИЗО в Киеве

КИЕВ, 29 мар — РИА Новости Украина. Сестра депутата Верховной Рады Украины Надежды Савченко Вера оценила шансы ее освобождения из киевского СИЗО по результатам рассмотрения апелляции "50 на 50".

По версии Генпрокуратуры Украины, Савченко планировала теракты в здании парламента и правительственном квартале. Ей грозит от пяти лет до пожизненного лишения свободы. Суд в Киеве 23 марта арестовал депутата на два месяца. В суде она заявила, что объявляет голодовку. Защита Савченко подала апелляцию на ее арест, которую суд начнет рассматривать в четверг.

"Я надеюсь, что ее (Надежду Савченко — ред.) отпустят, потому что нет дела, но если бы были независимые прокуроры и судьи. К сожалению, у нас в стране идет узурпация власти, действует тоталитарный режим, поэтому 50 на 50", — сказала Вера Савченко телеканалу "112 Украина", комментируя свои ожидания от рассмотрения апелляции.

Обвинения против Савченко появились в связи с делом руководителя Центра освобождения пленных "Офицерский корпус" Владимира Рубана, которого задержали с крупной партией оружия при попытке выехать из самопровозглашенной ДНР на подконтрольную Киеву территорию. Сама Савченко признала, что помогала вывозить из Донбасса оружие и рисовала схемы уничтожения правительственного квартала в Киеве, но заявила, что все это было "сюрреализмом и политической провокацией", а основная ее цель была "показать властям, что они тоже смертны".

Рада Украины ранее дала согласие на привлечение Савченко к уголовной ответственности, ее задержание и арест. При этом мандат депутата за ней сохраняется.