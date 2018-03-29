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    Политика

    Имущество Надежды Савченко могут арестовать - СМИ

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    Арест Савченко: следствие, суд (239)

    (обновлено: )28620
    По словам источника в правоохранительных органах, преступления, которые инкриминируются депутату Верховной Рады Надежде Савченко, предусматривают возможный арест ее имущества.
    Депутат Верховной Рады Надежда Савченко
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

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    УНИАН
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    КИЕВ, 29 мар — РИА Новости Украина. Все имущество депутата Верховной Рады Надежды Савченко могут арестовать. Об этом сообщают "Українськi новини" со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

    По словам источника, преступления, которые инкриминируются нардепу, предусматривают возможный арест ее имущества.

    Собеседник агентства также отметил, что вопрос об аресте имущества может поднять следователь, который ведет данное расследование против нее.

    По версии Генпрокуратуры Украины, Савченко планировала теракты в здании парламента и правительственном квартале. Ей грозит от пяти лет лишения свободы до пожизненного заключения. Суд в Киеве 23 марта арестовал депутата на два месяца. В суде Савченко заявила, что объявляет голодовку. Защита обвиняемой подала апелляцию на ее арест.

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