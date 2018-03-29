Имущество Надежды Савченко могут арестовать - СМИ

УНИАН AgoraVox: Дело Савченко - "Игра престолов" по-украински Все имущество депутата Верховной Рады Надежды Савченко могут арестовать. Об этом сообщают "Українськi новини" со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

По словам источника, преступления, которые инкриминируются нардепу, предусматривают возможный арест ее имущества.

Собеседник агентства также отметил, что вопрос об аресте имущества может поднять следователь, который ведет данное расследование против нее.

По версии Генпрокуратуры Украины, Савченко планировала теракты в здании парламента и правительственном квартале. Ей грозит от пяти лет лишения свободы до пожизненного заключения. Суд в Киеве 23 марта арестовал депутата на два месяца. В суде Савченко заявила, что объявляет голодовку. Защита обвиняемой подала апелляцию на ее арест.