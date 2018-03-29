наверх
29.03.201802:17
Курсы валют НБУ
  • USD26.41+ 0.10
  • EUR32.74+ 0.18
Рубрики
Ещё
    Политика

    Украина готова направить военных в Мали

    (обновлено: )7101
    Постпред Украины при ООН Владимир Ельченко заявил, что "мы готовы расширить географию нашей вовлеченности в операции ООН по поддержанию мира".
    Украинские миротворцы миссии ООН в Африке. Архивное фото
    Украинское фото

    КИЕВ, 29 мар — РИА Новости Украина. Украина готова предоставить ООН военных для миротворческой миссии организации в Мали, заявил постпред Украины при ООН Владимир Ельченко.

    Ситуация в Донбассе
    Пресс-центр штаба АТО
    The Washington Post: помогут ли миротворцы ООН Украине?

    "Как ранее объявил президент Украины, мы готовы расширить географию нашей вовлеченности в операции ООН по поддержанию мира. Так, например, мы готовы участвовать в миссии ООН в Мали", — заявил украинский посол на заседании Совета Безопасности ООН по улучшению работы операций по поддержанию мира.

    Читайте также — Эксперт: украинские миротворцы более подготовлены к участию в АТО

    Из 15 развернутых на данный момент операций по поддержанию мира, самые большие контингенты находятся в Мали, Демократической республике Конго, Центральноафриканской республике и Южном Судане.

    Генсек ООН Антониу Гутерреш на заседании СБ сообщил, что "с момента отправки в 2013 году миссии в Мали, в стране погибло более 140 миротворцев".

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Сгоревший кинозал в ТЦ "Зимняя вишня"
    ЧП в российском Кемерово: десятки погибших
    Тереза Мэй и Ангела Меркель. Архивное фото
    Холодная война: массовая высылка дипломатов РФ
    Надежда Савченко показала гранаты, которые принесла в Раду
    Арест Савченко: следствие, суд
    Ребенок в больнице. Архивное фото
    Медреформа или медицинский геноцид?