Климкин огорчен попытками "манипулировать" его словами о латинице

КИЕВ, 28 мар — РИА Новости Украина. Министр иностранных дел Павел Климкин заявил, что кириллица является национальной ценностью Украины, он огорчен попытками манипулировать его предложением подискутировать о введении латиницы наряду с кириллицей.

"Болею, сижу дома и читаю многочисленные комментарии относительно моего поста о введении латиницы. Есть много интересных мыслей, неожиданных аргументов и поворотов логики… По сути дискуссии: меня огорчает, что в нашем обществе набрали обороты силы, которые приглашение к дискуссии воспринимают как выражение позиции и манипулируют этим. Я предложил обсудить идею польского журналиста Земовита Щерека ввести латиницу. Сам я убежден, что кириллица — это наша национальная ценность", — написал Климкин на своей странице в Facebook в среду.

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Климкин ранее предложил подискутировать на предмет возможного введения в Украине латиницы параллельно с кириллицей.