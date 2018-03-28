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    Политика

    Климкин огорчен попытками "манипулировать" его словами о латинице

    (обновлено: )10606
    Климкин отметил, что он предложил обсудить идею польского журналиста Земовита Щерека ввести латиницу. Сам же министр убежден, что кириллица - это национальная ценность Украины.
    Глава МИД Украины Павел Климкин
    @MFA_Ukraine

    КИЕВ, 28 мар — РИА Новости Украина. Министр иностранных дел Павел Климкин заявил, что кириллица является национальной ценностью Украины, он огорчен попытками манипулировать его предложением подискутировать о введении латиницы наряду с кириллицей.

    "Болею, сижу дома и читаю многочисленные комментарии относительно моего поста о введении латиницы. Есть много интересных мыслей, неожиданных аргументов и поворотов логики… По сути дискуссии: меня огорчает, что в нашем обществе набрали обороты силы, которые приглашение к дискуссии воспринимают как выражение позиции и манипулируют этим. Я предложил обсудить идею польского журналиста Земовита Щерека ввести латиницу. Сам я убежден, что кириллица — это наша национальная ценность", — написал Климкин на своей странице в Facebook в среду.

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    Климкин ранее предложил подискутировать на предмет возможного введения в Украине латиницы параллельно с кириллицей.

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