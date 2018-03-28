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    Объявленные персонами нон грата российские дипломаты покинули Украину

    Тема:

    Холодная война: массовая высылка дипломатов РФ (52)

    (обновлено: )10201
    Сотрудники посольства, объявленные персонами нон грата, уже покинули Украину, сообщили РИА Новости в пресс-службе посольства Российской Федерации в среду.
    Табличка у входа в здание посольства Украины в РФ
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 28 мар — РИА Новости Украина. Объявленные в Украине персонами нон грата сотрудники посольства РФ уже покинули страну, сообщили РИА Новости в пресс-службе посольства.

    Политический аналитик Дмитрий Корнейчук
    РИА Новости Украина
    Корнейчук: высылка дипломатов РФ – низкопробное шоу для украинцев

    Ряд стран Европы, в том числе Франция, Германия и Польша, прибалтийские страны, Украина, Молдавия, Хорватия, Албания, а также США и Канада ранее приняли решение о высылке в общей сложности более 100 российских дипломатов в связи с делом Скрипаля. МИД РФ предупредил, что этот недружественный шаг не останется без ответа.

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    "Сотрудники посольства, объявленные персона нон грата, уже покинули Украину", — сказали в пресс-службе.

    Президент Украины Петр Порошенко в понедельник заявил, что Киев высылает 13 российских дипломатов из-за ситуации с отравлением в Великобритании экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери. В МИД Украины пояснили, что высылка 13 российских дипломатов состоится в ближайшее время, они будут объявлены персона нон грата.

    Работавший на британские спецслужбы экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были отравлены в британском Солсбери 4 марта. Британская сторона утверждает, что к отравлению Скрипалей веществом А234 причастно российское государство, Россия это категорически отрицает.

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