Объявленные персонами нон грата российские дипломаты покинули Украину

КИЕВ, 28 мар — РИА Новости Украина. Объявленные в Украине персонами нон грата сотрудники посольства РФ уже покинули страну, сообщили РИА Новости в пресс-службе посольства.

Ряд стран Европы, в том числе Франция, Германия и Польша, прибалтийские страны, Украина, Молдавия, Хорватия, Албания, а также США и Канада ранее приняли решение о высылке в общей сложности более 100 российских дипломатов в связи с делом Скрипаля. МИД РФ предупредил, что этот недружественный шаг не останется без ответа.

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"Сотрудники посольства, объявленные персона нон грата, уже покинули Украину", — сказали в пресс-службе.

Президент Украины Петр Порошенко в понедельник заявил, что Киев высылает 13 российских дипломатов из-за ситуации с отравлением в Великобритании экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери. В МИД Украины пояснили, что высылка 13 российских дипломатов состоится в ближайшее время, они будут объявлены персона нон грата.

Работавший на британские спецслужбы экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были отравлены в британском Солсбери 4 марта. Британская сторона утверждает, что к отравлению Скрипалей веществом А234 причастно российское государство, Россия это категорически отрицает.