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    Российские дипломаты уже покидают Украину - МИД

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    Холодная война: массовая высылка дипломатов РФ (52)

    (обновлено: )10902
    Пресс-секретарь МИД Украины сообщила, что в компетенцию министерства не входит контроль за отъездом российских дипломатов, оно должно лишь получить от российский стороны ноту о завершении миссии этих дипломатических сотрудников.
    Здание посольства Российской Федерации в Киеве
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 28 мар — РИА Новости Украина. Пресс-секретарь МИД Украины Марьяна Беца сообщила, что российские дипломаты, которых украинские власти объявили персонами нон грата, уже покидают Украину, в Киеве пока не рассматривает вопрос замены этих дипломатов на новых.

    Ряд стран Европы, в том числе Франция, Германия и Польша, прибалтийские страны, Украина, Молдавия, Хорватия, Албания, а также США и Канада ранее приняли решение о высылке в общей сложности более 100 российских дипломатов в связи с делом Скрипаля. МИД РФ предупредил, что этот недружественный шаг не останется без ответа.

    "Еще не истек 48-часовой срок (отведенный украинской стороной для отъезда российских дипломатов – Ред.). Мы вручили ноту протеста об объявлении указанных лиц персонами нон грата в понедельник около 18.00, но, насколько мне известно, уже происходит отъезд российских дипломатов", — сказала Беца в среду в эфире телеканала 112 Украина.

    По ее словам, в компетенцию МИД Украины не входит контроль за отъездом российских дипломатов, министерство должно лишь получить от российский стороны ноту о завершении миссии этих дипломатических сотрудников, которые должны немедленно сдать свои аккредитационные карточки.

    Табличка на здании посольства Российской Федерации в Киеве
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Рубить по живому. Высылка дипломатов РФ из Украины: что дальше

    При этом представитель она отметила, что, по международному праву, у РФ есть право прислать новых дипломатов в замен уехавших, но окончательное слово будет за Украиной. "Право принимающей страны, принимать или нет. То есть, в принципе, на эти должности могу приехать дипломаты, если будет наше согласие. Пока этот вопрос не рассматривается", — добавила она.

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    Президент Украины Петр Порошенко в понедельник заявил, что Киев высылает 13 российских дипломатов из-за ситуации с отравлением в Великобритании экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери. В МИД Украины пояснили, что высылка 13 российских дипломатов с Украины состоится в ближайшее время, они будут объявлены персонами нон грата.

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