Курсант-пограничник из России попросил убежище в Украине

КИЕВ, 28 мар — РИА Новости Украина. Курсант российского пограничного училища попросил Украину предоставить ему политическое убежище, сообщил помощник главы Госпогранслужбы — пресс-секретарь Олег Слободян в Facebook.

По его словам, на днях на пункт пропуска "Гоптовка" на въезд в Украину прибыл гражданин РФ 1997 года рождения. Он сообщил, что является военнослужащим ФСБ РФ и требует признать его политическим беженцем.

"Во время первичного опроса и изучения документов было установлено, что он действительно является курсантом третьего курса Голицынского пограничного института ФСБ РФ. В ходе дальнейшего общения оказалось, что гражданин РФ Удовиченко Сергей является этническим украинцем, хорошо знает украинский язык и по своим политическим взглядам осуждает действующую власть в России. По его словам, он неоднократно участвовал в митингах оппозиции, а после выборов президента РФ окончательно решил уехать в Украину", — сообщил Слободян.

На данный момент решается вопрос о предоставлении гражданину РФ статуса беженца.

Ранее сообщалось, что в прошлом году с просьбой о предоставлении убежища в Польше впервые обратились 300 граждан Украины, что составляет 10% от всех обращений в Польшу.