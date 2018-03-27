Депутат БПП тайком купил биткоины на 24,5 млн грн

КИЕВ, 27 мар — РИА Новости Украина. Украинский депутат от "Блока Петра Порошенко" Дмитрий Голубов в декабре 2017 года купил криптовалюту Bitcoin Gold на 24,5 миллиона гривен (около 939 тысяч долларов). Об этом сообщает портал "Слiдство.Iнфо" со ссылкой на документы на сайте Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции.

По данным портала, Голубов в 2012 году купил "обычные" биткоины — приобретенная тогда цифровая валюта к настоящему времени выросла на более чем 1,7 миллиарда гривен (почти 65 миллионов долларов). В августе 2017 года депутат приобрел Bitcoin Cash на сумму в 32,8 миллиона гривен (1,3 миллиона долларов), а в декабре — Bitcoin Gold. Эти криптовалюты образовались в результате хардфорка (изменения протокола) в сети биткоина.

Как отмечает портал, "о существенных изменениях в имущественном состоянии" депутат сообщил только через три месяца, хотя по закону должен был сделать это в течение 10 дней. Голубову грозит штраф в размере от 1,7 тысячи до 3,4 тысячи гривен.

Напомним, министр внутренних дел Арсен Аваков задекларировал 1 082 323 гривен общего дохода за 2017 год. Таким образом, его жена получила доход в 53 раза больше мужа.

Ранее СМИ сообщили о существовании у четы Аваковых дорогой виллы в Италии.