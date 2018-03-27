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    Политика

    Порошенко поговорил с Лукашенко по телефону

    (обновлено: )9802
    Главы государств обсудили вопросы повестки дня двусторонних отношений. Речь шла в частности, о подготовке к проведению первого форума регионов Украины и Белоруссии осенью этого года, который состоится в Гомеле.
    Президенты Украины и Беларуси
    REUTERS Gleb Garanich

    КИЕВ, 27 мар — РИА Новости Украина. Президент Петр Порошенко обсудил по телефону с белорусским лидером Александром Лукашенко подготовку к форуму регионов Украины и Белоруссии, который запланирован осенью в Гомеле, сообщила пресс-служба главы Украины.

    Сообщается, что президенты провели телефонный разговор.

    "Собеседники обсудили вопросы повестки дня двусторонних отношений. Речь шла в частности, о подготовке к проведению первого форума регионов Украины и Белоруссии осенью этого года, который состоится в Гомеле. Президенты высказались за активизацию экономического сотрудничества между предпринимателями обеих стран", — говорится в сообщении.

    Также сообщается, что стороны обсудили проведение Дней культуры Украины в Белоруссии в этом году.

    В пресс-службе белорусского лидера добавили, что первый форум регионов Белоруссии и Украины запланирован на октябрь. Дни культуры Украины в Белоруссии планируется провести с 7 по 20 июля.

    Напомним, месяц назад Петр Порошенкотакже провел телефонный разговор с белорусским коллегой.

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