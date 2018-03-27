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    Политика

    МИД готовит ноту в ООН из-за присвоения Крыму кода телефонной связи РФ

    (обновлено: )15605
    В МИД Украины отметили, что в операционном бюллетене связи, согласно которому присваиваются коды определенным странам, указано, что за Крымом определен код "+79".
    Министерство иностранных дел Украины
    Евгений Котенко

    КИЕВ, 27 мар — РИА Новости Украина. Министерство иностранных дел Украины готовит ноту протеста в ООН из-за присвоения Крыму российского кода телефонной связи "+79".

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    Об этом на пресс-конференции сообщила заместитель министра информационной политики Украины Эмине Джапарова, передает УНН.

    "В операционном бюллетене связи, согласно которому присваиваются коды определенным странам, указано, что за Крымом определен код „+79“. При этом они определяют, что Международный союз электросвязи не признает оккупации, определяет статус Крыма как украинской территории, но все равно вместе с тем определяет код „+79“ как принадлежащий Крыму и городу Севастополь. Позиция Украины — такие коды не могут быть в таких документах. Сейчас МИД готовит ноту соответствующему департамента. Мы надеемся, что эта нота все же выйдет в свет и будет передана в ООН”, — сообщила Джапарова.

    Ранее сообщалось, что правительство Крыма своим решением во вторник передало бывшее здание филиала Национального банка Украины (НБУ) в Симферополе из собственности республики в собственность ЦБ РФ.

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