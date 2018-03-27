Холодницкого могут арестовать уже в самое ближайшее время - СМИ

КИЕВ, 27 мар — РИА Новости Украина. Специализированного антикоррупционного прокурора Назара Холодницкого могут задержать и арестовать. Об этом сообщают "Украинские новости".

"Его могут арестовать ",- сообщил источник в правоохранительных органах.

По его словам, задержание может произойти в ближайшем времени, но сроки не называются.

Также источник не сообщает, в рамках какого дела может произойти задержание.

Напомним, ранее директор НАБУ Артем Сытник назвал искаженной информацию о негласной прослушке в кабинете Холодницкого.