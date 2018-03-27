наверх
27.03.201813:35
Курсы валют НБУ
  • USD26.30+ 0.04
  • EUR32.65+ 0.22
Рубрики
Ещё
    Политика

    Холодницкого могут арестовать уже в самое ближайшее время - СМИ

    Тема:

    Ситуация с НАБУ далека от разрешения (183)

    (обновлено: )158
    По данным источников в правоохранительных органах, задержание Назар Холодницкого может произойти в ближайшем времени, но сроки не называются.
    Назар Холодницкий. Архивное фото
    Назар Холодницкий/Facebook

    КИЕВ, 27 мар — РИА Новости Украина. Специализированного антикоррупционного прокурора Назара Холодницкого могут задержать и арестовать. Об этом сообщают "Украинские новости".

    "Его могут арестовать ",- сообщил источник в правоохранительных органах.

    По его словам, задержание может произойти в ближайшем времени, но сроки не называются.

    Также источник не сообщает, в рамках какого дела может произойти задержание.

    Напомним, ранее директор НАБУ Артем Сытник назвал искаженной информацию о негласной прослушке в кабинете Холодницкого.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Митинг у администрации Кемерово
    ЧП в российском Кемерово: десятки погибших
    Президент Петр Порошенко
    Холодная война: массовая высылка дипломатов РФ
    Депутат Верховной Рады Надежда Савченко
    Арест Савченко: следствие, суд
    Врач. Архивное фото
    Медреформа или медицинский геноцид?