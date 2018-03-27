СБУ: 13 дипломатов РФ работали "во вред Украине"

КИЕВ, 27 мар — РИА Новости Украина. Служба безопасности Украины направила в МИД "доказательные материалы" о якобы "целенаправленной деятельности во вред Украине" со стороны 13 российских дипломатов, которых Киев решил выслать, говорится в сообщении на сайте спецслужбы.

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"Служба безопасности Украины направила в МИД Украины соответствующие доказательные материалы о целенаправленной деятельности во вред нашему государству 13 российских дипломатов, в отношении которых было принято решение о выдворении с украинской территории", — говорится в сообщении СБУ.

Президент Петр Порошенко в понедельник заявил, что Киев высылает 13 российских дипломатов из-за ситуации с отравлением в Великобритании экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери. В МИД пояснили, что высылка 13 российских дипломатов из Украины состоится в ближайшее время, они будут объявлены персона нон грата.