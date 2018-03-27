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    СБУ: 13 дипломатов РФ работали "во вред Украине"

    Тема:

    Отравление Скрипаля. Британия против России (143)

    (обновлено: )41108
    СБУ направила в МИД соответствующие доказательные материалы о целенаправленной деятельности во вред нашему государству 13 российских дипломатов, в отношении которых было принято решение о выдворении с украинской территории.
    Флаги Украины и России. Архивное фото
    RIA News Александр Вильф | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 27 мар — РИА Новости Украина. Служба безопасности Украины направила в МИД "доказательные материалы" о якобы "целенаправленной деятельности во вред Украине" со стороны 13 российских дипломатов, которых Киев решил выслать, говорится в сообщении на сайте спецслужбы.

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    "Служба безопасности Украины направила в МИД Украины соответствующие доказательные материалы о целенаправленной деятельности во вред нашему государству 13 российских дипломатов, в отношении которых было принято решение о выдворении с украинской территории", — говорится в сообщении СБУ.

    Президент Петр Порошенко в понедельник заявил, что Киев высылает 13 российских дипломатов из-за ситуации с отравлением в Великобритании экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери. В МИД пояснили, что высылка 13 российских дипломатов из Украины состоится в ближайшее время, они будут объявлены персона нон грата.

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