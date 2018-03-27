Посольство РФ отреагировало на высылку дипломатов из Украины

КИЕВ, 27 мар — РИА Новости Украина. Посольство РФ считает, что высылка Киевом 13 российских дипломатов "затруднит перевод диалога между Россией и Украиной в конструктивное русло" и не будет способствовать нормализации отношений.

Согласно сообщению, МИД Украины нотой информировал посольство о том, что 13 дипломатов, работающих в российских загранпредставительствах в Киеве, Одессе, Львове и Харькове, объявлены персона нон-грата якобы за "деятельность, несовместимую с дипломатическим статусом". При этом президент Украины Петр Порошенко пояснил, что такой шаг предпринят в знак "солидарности с британскими партнерами и трансатлантическими союзниками в координации со странами ЕС" в русле так называемого "дела Скрипаля".

"Недружественный шаг Киева неизбежно затруднит перевод диалога между Россией и Украиной в конструктивное русло и явно не будет способствовать нормализации отношений между ними. Ответственность за его последствия ляжет на украинскую сторону. В свою очередь Россия оставляет за собой право на ответные действия", — говорится в заявлении, обнародованном на сайте посольства.

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Ранее 16 стран Евросоюза, а также США, Канада, Норвегия, Украина и ряд других стран приняли решение о высылке российских дипломатов в связи с инцидентом в Солсбери. В частности, власти США объявили, что высылают 48 российских дипломатов и 12 сотрудников миссии РФ при ООН, а также закрывают генконсульство РФ в Сиэтле.

В британском Солсбери 4 марта были отравлены британский шпион Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Британская сторона утверждает, что к отравлению Скрипалей веществом А234 причастно российское государство, Россия это категорически отрицает.