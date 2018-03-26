Журналисты сообщили, у кого в Раде больше всего оружия

КИЕВ, 26 мар — РИА Новости Украина. Согласно ежегодных деклараций за 2016, самым большим любителем оружия оказался Нестор Шуфрич, который указал коллекцию из 156 единиц огнестрельного оружия.
Об этом сообщает bihus.info.
На втором месте оказался Михаил Добкин от "Оппоблока". В его декларации — 18 охотничьих ружей и карабинов с оптическими прицелами и даже приборами ночного видения таких марок, как Cosmi, Holland & Holland, Krieghoff, Petter Hofer и J. Koschat.
Бронзовым призером стал Геннадий Бобов. Он обладает тремя гладкоствольными ружьями Krieghoff, Merkel, Winchester, тремя охотничьими карабинами на базе автомата Калашникова, винтовкой Walther G22, карабином Browning BAR и травматическим пистолетом Форт 12Р.
На четвертом месте — Виталий Хомутынник с шестью охотничьими ружьями и карабинами SCAR, Blaser, Lebeau-Courally, Merkel и Sauer. И замыкает пятерку лидеров Юрий Мирошниченко. В его декларации — 5 охотничьих винтовок марок H-S Precision, Mauser и Dakota.
Также 63 действующих народных депутата числятся в списках награжденных огнестрельным оружием Администрацией президента и синистром МВД Арсеном Аваковым. Однако в декларациях его они решили не указывать, очевидно, оценив дешевле 80 000 гривен за единицу.
В качестве наград депутаты получали не только пистолеты, но и автоматическое оружие. Например, четырем нардепам- "радикалам" Олегу Ляшко, Сергею Скуратовскому, Алексею Ленскому и Сергею Рыбаку Аваков вручил пистолеты-пулеметы МР5, а надепам "Народного фронта" Юрию Березе и Сергею Пашинскому — автоматы "Форт 224". Игорь Котвицкий получил 6 пистолетов Smith & Wesson, АПС, Маузер, Glock 17 Форт 9, Форт 17 и Форт 21, став абсолютным рекордсменом среди награжденных.
Самой вооруженной парламентской фракцией стал "Оппозиционный блок" — его депутаты задекларировали 188 единиц огнестрельного оружия. Еще 40 наградных "стволов" находятся в "подполье" в "Народного фронта" (то есть не фигурируют в декларациях). На третьем месте — "Блок Петра Порошенко" с 27 наградных "подпольными" пистолетами.
Около 18% всего задекларированного в 2016 году оружия приходится именно на народных депутатов. А если свести данные деклараций и наградных списков, то в общем итоге получается, что 87 народных избранников обладают 323 единиц огнестрельного оружия.