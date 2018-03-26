Журналисты сообщили, у кого в Раде больше всего оружия

КИЕВ, 26 мар — РИА Новости Украина. Согласно ежегодных деклараций за 2016, самым большим любителем оружия оказался Нестор Шуфрич, который указал коллекцию из 156 единиц огнестрельного оружия.

Об этом сообщает bihus.info.

bihus.info ТОП-собственников оружия в Раде

На втором месте оказался Михаил Добкин от "Оппоблока". В его декларации — 18 охотничьих ружей и карабинов с оптическими прицелами и даже приборами ночного видения таких марок, как Cosmi, Holland & Holland, Krieghoff, Petter Hofer и J. Koschat.

Бронзовым призером стал Геннадий Бобов. Он обладает тремя гладкоствольными ружьями Krieghoff, Merkel, Winchester, тремя охотничьими карабинами на базе автомата Калашникова, винтовкой Walther G22, карабином Browning BAR и травматическим пистолетом Форт 12Р.

На четвертом месте — Виталий Хомутынник с шестью охотничьими ружьями и карабинами SCAR, Blaser, Lebeau-Courally, Merkel и Sauer. И замыкает пятерку лидеров Юрий Мирошниченко. В его декларации — 5 охотничьих винтовок марок H-S Precision, Mauser и Dakota.

Также 63 действующих народных депутата числятся в списках награжденных огнестрельным оружием Администрацией президента и синистром МВД Арсеном Аваковым. Однако в декларациях его они решили не указывать, очевидно, оценив дешевле 80 000 гривен за единицу.

В качестве наград депутаты получали не только пистолеты, но и автоматическое оружие. Например, четырем нардепам- "радикалам" Олегу Ляшко, Сергею Скуратовскому, Алексею Ленскому и Сергею Рыбаку Аваков вручил пистолеты-пулеметы МР5, а надепам "Народного фронта" Юрию Березе и Сергею Пашинскому — автоматы "Форт 224". Игорь Котвицкий получил 6 пистолетов Smith & Wesson, АПС, Маузер, Glock 17 Форт 9, Форт 17 и Форт 21, став абсолютным рекордсменом среди награжденных.

Самой вооруженной парламентской фракцией стал "Оппозиционный блок" — его депутаты задекларировали 188 единиц огнестрельного оружия. Еще 40 наградных "стволов" находятся в "подполье" в "Народного фронта" (то есть не фигурируют в декларациях). На третьем месте — "Блок Петра Порошенко" с 27 наградных "подпольными" пистолетами.

Около 18% всего задекларированного в 2016 году оружия приходится именно на народных депутатов. А если свести данные деклараций и наградных списков, то в общем итоге получается, что 87 народных избранников обладают 323 единиц огнестрельного оружия.