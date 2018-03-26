Полсотни нардепов пропустили 90% голосований в Раде в марте - КИУ

КИЕВ, 26 мар — РИА Новости Украина. В марте 51 народный депутат пропустили 90% голосований Верховной Рады. Из них пятеро — не проголосовали ни разу (не была нажата "за", "против" или "воздержался").

Всего в марте было проведено 15 пленарных заседаний, на которых произошло 399 голосований, сообщает Комитет избирателей Украины.

Среди депутатов, которые не проголосовали ни разу за месяц: Дмитрий Ярош, Евгений Бакулин, Вячеслав Константиновский (заявил о сложении полномочий) и нардепы-беглецы Александр Онищенко и Сергей Клюев.

Значительная часть депутатов проголосовали лишь несколько раз. Так, один раз в месяц нажал кнопку Дмитрий Добкин ("Оппозиционный блок"), трижды — Денис Омельянович ("Оппозиционный блок"), шесть раз — Константин Жеваго (внефракционный), 8 из 399 — Михаил Добкин ("Оппозиционный блок") и Надежда Савченко (внефракционный).

В списке депутатов, которые почти не голосовали, также есть ряд других известных фамилий: Евгений Мураев (принял участие в 3% голосований), Олесь Довгий (3%), Сергей Кивалов (5%), Михаил Поплавский (6%), Вадим Рабинович (6%), Наталья Королевская (8%), Семен Семенченко (9%).

Указанные депутаты пропустили голосования ВР по неизвестным причинам. То есть, не из-за болезни или командировки. Как правило, на момент голосований политики присутствовали в зале парламента.

Двое народных депутатов не пропустили в марте ни одного голосования. Это Виктор Пинзеник и Иван Спорыш, оба из «Блока Петра Порошенко».

Народные депутаты, пропустили 90% голосований в феврале:

Бакулин Е.Н.

Клюев С.П.

Константиновский В.Л.

Онищенко А.Р.

Ярош Д.А.

Добкин Д.М.

Емельянович Д.С.

Жеваго К.В.

Добкин М.М.

Савченко Н.В.

Богомолец О.В.

Левочкина Ю.В.

Мураев Е.В.

Солод Ю.В.

Звягильский Ю.Л.

Ларин С.Н.

Фурсин И.

Березкин С.С.

Чепинога В.М.

Бондарь В.В.

Долгое А.С.

Святаш Д.В.

Шенцев Д.О.

Писаренко В.В.

Кивалов С.В.

Богуслаев В.А.

Хомутынник В.Ю.

Пресман А.С.

Поплавский М.М.

Рабинович В.З.

Левочкин С.В.

Бойко Ю.А.

Богдан Р.Д.

Куприй В.М.

Мысик В.Ю.

Королевская Н.Ю.

Барвиненко В.Д.

Мартиняк С.В.

Тимошенко Ю.В.

Гиршфельд А.М.

Корнацкий А.А.

Джемилев М..

Климов Л.М.

Семенченко С.И.

Зубик В.В.

Дунаев С.В.

Супруненко О.И.

Шуфрич Н.И.

Денисенко А.П.

Ивахив С.П.

Матвийчук Е.Л.

Ранее парламент посчитал нелегитимными выборы президента РФ в Крыму и Севастополе, говорится в заявлении Верховной Рады, которое в четверг поддержали 255 парламентариев при необходимом минимуме в 226 голосов.