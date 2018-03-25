наверх
25.03.201823:23
Курсы валют НБУ
  • USD26.25- 0.03
  • EUR32.33+ 0.05
Рубрики
Ещё
    Политика

    Нардеп заявил, что ему предлагали $2 млн за вступление в коалицию

    (обновлено: )62304
    По словам внефракционного депутата Рады Владимира Парасюка, деньги за вступление в коалицию предлагали передать несколькими платежами, а предложение он получил от человека, которого "использовали как телефон".
    Владимир Парасюк. Архивное фото
    УНИАН

    КИЕВ, 25 мар — РИА Новости Украина. Внефракционный народный депутат Владимир Парасюк заявил, что предлагали $2 миллиона за вступление в провластную коалицию в Верховной Раде.

    Владимир Парасюк. Архивное фото
    УНИАН
    Бойцовский клуб Парасюка: старые и новые "подвиги" нардепа

    Об этом народный депутат заявил в эфире телеканала "112 Украина".

    По словам Парасюка, деньги предлагали передать несколькими платежами, а предложение он получил от человека, которого "использовали как телефон".

    "Я вам искренне скажу, что деньги меня не интересуют", — отметил Парасюк. По его словам, ему "комфортно в скромности".

    Ранее Парасюк заявил, что людей, которые имеют правильный опыт и не были задействованы в коррупционных преступных сферах, следовало бы оставить в Министерстве внутренних дел, а всех остальных — освободить без исключения.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Заседание Шевченковского райсуда Киева по избранию меры пресечения Надежде Савченко
    Надежда Савченко - снятие неприкосновенности и арест
    Директор центра прикладных политических исследований "Пента" Александр Леонов
    Дело - труба! В Украине кризис с газом
    Флаг Великобритании на фоне часов Биг Бен в Лондоне. Архивное фото
    Отравление Скрипаля. Британия против России
    Президент РФ Владимир Путин
    Выборы президента РФ: результаты и реакция в мире