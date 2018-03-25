Нардеп заявил, что ему предлагали $2 млн за вступление в коалицию

КИЕВ, 25 мар — РИА Новости Украина. Внефракционный народный депутат Владимир Парасюк заявил, что предлагали $2 миллиона за вступление в провластную коалицию в Верховной Раде.

Об этом народный депутат заявил в эфире телеканала "112 Украина".

По словам Парасюка, деньги предлагали передать несколькими платежами, а предложение он получил от человека, которого "использовали как телефон".

"Я вам искренне скажу, что деньги меня не интересуют", — отметил Парасюк. По его словам, ему "комфортно в скромности".

Ранее Парасюк заявил, что людей, которые имеют правильный опыт и не были задействованы в коррупционных преступных сферах, следовало бы оставить в Министерстве внутренних дел, а всех остальных — освободить без исключения.