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    Политика

    В Крыму заявили, что не ждут Денисову и напомнили ей о "схемах"

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    Людмила Денисова в сессионом зале Верховной Рады 15 марта 2018 года
    Украинское фото

    КИЕВ, 25 мар – РИА Новости Украина. Новоизбранного уполномоченного Верховной Рады по правам человека Людмилу Денисову в Крыму никто не ждет, заявил в воскресенье глава общественной палаты Крыма Григорий Иоффе.

    Людмила Денисова в сессионом зале Верховной Рады 15 марта 2018 года
    Украинское фото
    От воспитателя до соратницы Авакова. Скандальный омбудсмен Денисова

    Ранее Денисова заявила, что планирует посетить Крым и Донбасс.

    "Денисова, очевидно, собираясь в Крым, рассчитывает, что у крымчан короткая память. Ничего хорошего из ее затеи не выйдет. Много "приятного" о себе в Крыму она услышит, если появится. Я бы не советовал Денисовой возвращаться туда, где ее никто не ждет или ее ждет здесь очень сильное разочарование", — сказал Иоффе в комментарии РИА Новости.

    По его словам, ранее Денисова, находясь на руководящих должностях в республике, была причастна к ряду теневых и преступных схем и была задержана "за злоупотребление служебным положением".

    "Людмила Денисова и права человека находятся примерно на таком же расстоянии, как Крым и космические тела", — подчеркнул Иоффе.

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