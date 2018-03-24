За счет дела о госперевороте Савченко хотят "накачать" рейтингом — Якубин

КИЕВ, 24 мар — РИА Новости Украина. Стремительная скорость, с которой развивается история вокруг нардепа Надежды Савченко, наталкивает на мысль, что ее хотят "накачать" рейтингом, заявил в эфире радиостанции Голос Столицы кандидат политических наук, политолог Алексей Якубин.

"Скорость истории вокруг Савченко чем-то напоминает желание создать и накачать Савченко рейтингом. Савченко, которая еще полгода назад была, честно говоря, большинству не интересна, получает такой политический ореол и превращается в такого очень оппозиционного политика. Может быть, действительно суд продлится не один месяц. Мы видим, как идет дело Януковича по госизмене, сколько оно уже идет. Хотя Юрий Витальевич говорил, что закончится 24 августа прошлого года.

Я думаю, что с высокой долей вероятности можно говорить, что это Банковая. Потому что это напоминает политтехнологическую игру. Другое дело, понимает ли сама Надежда Савченко. Или вслепую здесь использованы ее амбиции, а у нее есть амбиции, очевидно, и она понимает, что вот у нее теперь будет трибуна, это суд, где она сможет выступать. И в итоге вполне может быть, что она все-таки не сядет и сможет участвовать в выборах", — подчеркнул Якубин.

Напомним, Шевченковский райсуд Киева назначил подозреваемой в подготовке терактов внефракционному депутату Надежде Савченко меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на два месяца. Адвокат нардепа отметил, что защита обжалует арест.

Перед оглашением решения суда Савченко объявила голодовку.