Работу СБУ будет контролировать Рада - Порошенко

РИА Новости | Перейти в фотобанк Реформа СБУ, меморандум МВФ, коррупция: требования Запада от Украины Окончательная редакция закона "О национальной безопасности Украины" предусматривает парламентский контроль за деятельностью СБУ. Об этом заявил президент Украины Петр Порошенко на полигоне в Пятихатках Киевской области во время торжеств ко дню Службы безопасности Украины.

"Окончательная редакция нового закона "О национальной безопасности" предусматривает гражданский парламентский контроль за деятельностью СБУ. Это важно, чтобы в полной мере обеспечить соответствие закона стандартам НАТО, а членство в НАТО — наша стратегическая цель", — заявил Порошенко, выступление которого транслировал телеканал "112 Украина".

Напомним, глава представительства Евросоюза в Украине Хьюг Мингарелли призвал срочно реформировать Службу безопасности Украины.

Ранее президент Украины Петр Порошенко заявил, что Совет нацбезопасности и обороны в ближайшее время рассмотрит концепцию реформирования Службы безопасности Украины с учетом опыта НАТО, некоторые ее функции будут переданы другим органам.