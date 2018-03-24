Работу СБУ будет контролировать Рада - Порошенко

"Окончательная редакция нового закона "О национальной безопасности" предусматривает гражданский парламентский контроль за деятельностью СБУ. Это важно, чтобы в полной мере обеспечить соответствие закона стандартам НАТО, а членство в НАТО — наша стратегическая цель", — заявил Порошенко, выступление которого транслировал телеканал "112 Украина".
Напомним, глава представительства Евросоюза в Украине Хьюг Мингарелли призвал срочно реформировать Службу безопасности Украины.
Ранее президент Украины Петр Порошенко заявил, что Совет нацбезопасности и обороны в ближайшее время рассмотрит концепцию реформирования Службы безопасности Украины с учетом опыта НАТО, некоторые ее функции будут переданы другим органам.