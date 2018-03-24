наверх
24.03.201813:57
Курсы валют НБУ
  • USD26.25- 0.03
  • EUR32.33+ 0.05
Рубрики
Ещё
    Политика

    Работу СБУ будет контролировать Рада - Порошенко

    (обновлено: )117
    По словам Петра Порошенко, окончательная редакция нового закона "О национальной безопасности" предусматривает гражданский парламентский контроль за деятельностью СБУ.
    Президент Украины Петр Порошенко и глава СБУ Василий Грицак
    president.gov.ua

    Встреча президента Украины П. Порошенко с председателем Европейского совета Д. Туском
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Реформа СБУ, меморандум МВФ, коррупция: требования Запада от Украины
    КИЕВ, 24 мар — РИА Новости Украина. Окончательная редакция закона "О национальной безопасности Украины" предусматривает парламентский контроль за деятельностью СБУ. Об этом заявил президент Украины Петр Порошенко на полигоне в Пятихатках Киевской области во время торжеств ко дню Службы безопасности Украины.

    "Окончательная редакция нового закона "О национальной безопасности" предусматривает гражданский парламентский контроль за деятельностью СБУ. Это важно, чтобы в полной мере обеспечить соответствие закона стандартам НАТО, а членство в НАТО — наша стратегическая цель", — заявил Порошенко, выступление которого транслировал телеканал "112 Украина".

    Напомним, глава представительства Евросоюза в Украине Хьюг Мингарелли призвал срочно реформировать Службу безопасности Украины.

    Ранее президент Украины Петр Порошенко заявил, что Совет нацбезопасности и обороны в ближайшее время рассмотрит концепцию реформирования Службы безопасности Украины с учетом опыта НАТО, некоторые ее функции будут переданы другим органам.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Президент Петр Порошенко на Мюнхенской конференции
    Надежда Савченко - снятие неприкосновенности и арест
    Подземное хранилище газа. Архивное фото
    Дело - труба! В Украине кризис с газом
    Куранты на Спасской башне Московского Кремля
    Отравление Скрипаля. Британия против России
    Президент РФ Владимир Путин
    Выборы президента РФ: результаты и реакция в мире