В ЕС возмущены остановкой в создании антикоррупционного суда в Украине

КИЕВ, 24 мар — РИА Новости Украина. Депутат Европейского парламента Ребекка Хармс (Германия) возмущена тем, что принятие законопроекта об антикоррупционном суде в Украине "фактически не продвигается".

По ее словам, важно в равной степени говорить как об успехах на примере Национального антикоррупционного бюро или "Нафтогаза Украины", который недавно выиграл Стокгольмский арбитраж в споре с "Газпромом", так и о проблемах.

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"Наши избиратели ожидают от нас, что мы не будем закрывать глаза, когда успехи отсутствуют", – сказала Хармс в комментарии DW.

В конце прошлого года президент Петр Порошенко внес на рассмотрение парламента законопроект о создании Высшего антикоррупционного суда. Президент заявлял, что в законопроекте есть ключевые рекомендации Венецианской комиссии. В частности, он предусматривает отдельные гарантии безопасности судей антикоррупционного суда, а также прозрачность набора судей на должности. Принятие закона о создании антикоррупционного суда является одним из требований для предоставления Украине очередного транша кредитования от МВФ.

Евросоюз ранее официально выступил с критикой в ​​адрес администрации Порошенко из-за того, что он подал на обсуждение парламента законопроект об Антикоррупционном суде, противоречащий обещаниям Киева и рекомендациям Венецианской комиссии. Президентский проект подвергся критике и со стороны Всемирного банка и МВФ.

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Также сообщалось, что глава МВФ Кристин Лагард выразила обеспокоенность конфликтом антикоррупционных органов в Украине и призвала власти обеспечить независимость этих структур. Она также призвала власти Украины поскорее принять закон о независимом Антикоррупционном суде.

На заседании 1 марта Рада приняла законопроект об Антикоррупционном суде в I чтении.