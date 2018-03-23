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    К Кернесу пришли с массовыми обысками

    (обновлено: )37824
    Правоохранители нагрянули в один из департаментов Харьковского горсовета в рамках расследования по ч. 3 ст. 191 УК Украины. Проводится около двадцати обысков, как в рабочих кабинетах работников департамента, так и по месту жительства.
    Обыски в мэрии Харькова
    Фото со страницы Андрея Лысенко в Facebook

    КИЕВ, 23 мар — РИА Новости Украина. Сотрудники прокуратуры, Службы безопасности Украины и Национальной полиции пришли с рядом обысков в мэрию Харькова.

    Как сообщил в Facebook спикер ГПУ Андрей Лысенко, правоохранители нагрянули в один из департаментов Харьковского горсовета в рамках расследования по ч. 3 ст. 191 УК Украины (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением, совершенное по предварительному сговору группой лиц).

    "Проводится около двадцати обысков, как в рабочих кабинетах работников департамента, так и по месту жительства возможных фигурантов производства", – написал он.

    По его словам, целью указанных следственных действий является поиск документации и других данных, связанных с проведением реконструкции спортивных объектов в Харькове.

    "Все следственные действия санкционированы районными судами Харькова и проводятся с соблюдением законодательства", – подчеркнул Лысенко.

    Пресс-секретарь генпрокурора Украины Лариса Сарган заявила, что Генпрокуратура провела массовые обыски в складских и офисных помещениях компании "Новая почта" в нескольких городах и якобы нашла признаки уклонения от уплаты налогов.

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